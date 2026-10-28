Mortiergranaat en andere munitie weggehaald bij Vliegbasis Eindhoven

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de mortiergranaat en andere munitie die dinsdagochtend werden gevonden bij Vliegbasis Eindhoven meegenomen. Dat meldt een woordvoerder van de marechaussee. Het materiaal lag er waarschijnlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog.

Volgens de marechaussee is het explosieve materiaal begin van de middag door de EOD ingeladen en meegenomen. "De EOD handelt de zaak nu verder af", zegt de woordvoerder. Of en waar het materiaal wordt ontmanteld of tot ontploffing wordt gebracht, deelt de marechaussee niet.

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport, dat een landingsbaan deelt met de luchtmacht, ondervond geen hinder van de operatie. Ook het werk op de luchtmachtbasis ging gewoon door. Een brandweereenheid was er uit voorzorg bij.

Het militaire gedeelte van de luchthaven staat volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport "aan de vooravond van een grootscheepse renovatie", waardoor er af en toe "wat wordt gevonden".