Zorginstelling onder verscherpt toezicht na reeks ernstige incidenten
Het Thomashuis in Huijbergen staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Volgens de inspectie gaat er veel mis met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo werd een bewoner twee keer op de grond vastgehouden en werd een andere bewoner een kippenren ingelokt, terwijl hij doodsbang is voor kippen.
De inspectie kwam in augustus onaangekondigd langs na meerdere signalen over de zorg. Van de tien onderzochte onderdelen scoort het Thomashuis op acht onderdelen onvoldoende.
Volgens de inspectie begrijpen medewerkers vaak niet waarom bewoners zich op een bepaalde manier gedragen. Daardoor worden regelmatig strengere regels opgelegd, in plaats van te kijken naar de oorzaak van het gedrag.
Op de grond vastgehouden
Zo werd een bewoner het afgelopen jaar twee keer op de grond vastgehouden. Een van die twee keer gebeurde dat nadat hij onrustig was geworden omdat hij op zijn kamer wilde eten. Toen dat niet mocht, liep de situatie uit de hand.
Een medewerker vertelde de inspectie dat hij nooit had geleerd hoe hij iemand veilig moest vasthouden. Ook werden de wettelijke regels voor dwang in de zorg niet goed nageleefd. Bovendien bleek de toezichthouder die onafhankelijk toezicht moest houden familie van een zorgverantwoordelijke. Volgens de inspectie was daardoor sprake van belangenverstrengeling.
Doodsbang voor kippen
Tijdens het paaseieren zoeken lokte een medewerker een bewoner een kippenren in. Daar zou een groot gouden ei met een extra beloning liggen. Maar de bewoner was doodsbang voor kippen en had daar zelfs therapie voor gehad. Volgens verschillende bronnen nam zijn angst na het voorval weer toe.
De medewerker bood excuses aan, maar volgens de inspectie werden geen maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
Strenge regels
Ook in het dagelijks leven gelden strenge regels. Zo mocht een bewoner niet de hele dag over geld en telefoons praten. Als hij zich goed gedroeg, mocht hij langer gamen.
Een andere bewoner mocht tijdens activiteiten niet rondlopen, terwijl bewegingsdrang juist bij zijn aandoening hoorde. Ook moest een bewoner die 's nachts in bed had geplast, volgens de afspraken zijn bed zelf verschonen.
Instelling erkent problemen
De zorgondernemers erkennen dat er dingen moeten veranderen. "Het inspectiebezoek en de bevindingen hebben ons geraakt", schrijven ze op hun website.
Volgens hen zijn inmiddels maatregelen genomen. Medewerkers krijgen meer begeleiding om het gedrag van bewoners beter te begrijpen. De instelling krijgt daarbij hulp van externe deskundigen.
Geen nieuwe bewoners
Het Thomashuis heeft met de inspectie afgesproken voorlopig geen nieuwe bewoners aan te nemen, afgezien van een al eerder gestart opnametraject.
De instelling krijgt tot 14 april 2027 om de problemen op te lossen. Tot die tijd houdt de inspectie extra toezicht. Als de zorg niet verbetert, kunnen strengere maatregelen volgen.