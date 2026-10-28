Zorginstelling onder verscherpt toezicht na reeks ernstige incidenten

Het Thomashuis in Huijbergen staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Volgens de inspectie gaat er veel mis met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo werd een bewoner twee keer op de grond vastgehouden en werd een andere bewoner een kippenren ingelokt, terwijl hij doodsbang is voor kippen.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De inspectie kwam in augustus onaangekondigd langs na meerdere signalen over de zorg. Van de tien onderzochte onderdelen scoort het Thomashuis op acht onderdelen onvoldoende. Volgens de inspectie begrijpen medewerkers vaak niet waarom bewoners zich op een bepaalde manier gedragen. Daardoor worden regelmatig strengere regels opgelegd, in plaats van te kijken naar de oorzaak van het gedrag. Op de grond vastgehouden

Zo werd een bewoner het afgelopen jaar twee keer op de grond vastgehouden. Een van die twee keer gebeurde dat nadat hij onrustig was geworden omdat hij op zijn kamer wilde eten. Toen dat niet mocht, liep de situatie uit de hand. Een medewerker vertelde de inspectie dat hij nooit had geleerd hoe hij iemand veilig moest vasthouden. Ook werden de wettelijke regels voor dwang in de zorg niet goed nageleefd. Bovendien bleek de toezichthouder die onafhankelijk toezicht moest houden familie van een zorgverantwoordelijke. Volgens de inspectie was daardoor sprake van belangenverstrengeling.