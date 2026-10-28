Wielklem voor ziekenhuispersoneel en jonge piloot Zoë: dit gebeurde vandaag

Prinsenmeer is niet meer van Peter Gillis, ziekenhuis zet wielklem voor foutparkerend personeel en Zoë had eerder haar vliegbrevet dan rijbewijs. Deze vijf verhalen moet je woensdag gelezen hebben.

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Peter Gillis wil drie privéstranden in Kroatië, maar dat mag daar niet. De Brabantse ondernemer heeft plannen voor negen vakantieparken in Kroatië, waarvan meerdere met een privéstrand. Maar zulke stranden zijn daar sinds 2023 verboden. Ook blijkt dat hij in de plaats Karin 110 huisjes wil plaatsen, terwijl het bestemmingsplan maar 10 stacaravans toestaat. Of zijn plannen doorgaan is nog maar de vraag. Check het verhaal hier.

Prinsenmeer is niet meer van Gillis, nog één spookpark over in Brabant. Na de gedwongen veiling begin deze maand heeft Peter Gillis nog zes van zijn negen Nederlandse parken over. Daarvan ligt er nog één in Brabant: Slot Cranendonck in Soerendonk. Het park is gesloten en oogt als een spookpark, met alleen twee medewerkers die het onderhoud bijhouden. Jaargasten mogen twee keer per week hun chalet onderhouden, terwijl handhaving en politie regelmatig controleren of er niemand illegaal verblijft. Lees hier het hele verhaal.

Ziekenhuis pakt eigen personeel aan: wielklem voor foutparkeren in Breda. Amphia Ziekenhuis in Breda heeft genoeg van medewerkers die foutparkeren op de personeelsparkeerplaats. Vanaf 1 november kunnen beveiligers een wielklem aanbrengen bij verkeerd geparkeerde auto's. Wie drie keer in de fout gaat, krijgt een week parkeerverbod. Hardnekkige overtreders kunnen hun parkeerrecht zelfs voorgoed kwijtraken. Het ziekenhuis erkent dat er op drukke momenten een tekort aan parkeerplaatsen kan ontstaan. Lees zijn verhaal hier.

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Zoë (22) uit Rosmalen had eerder haar vliegbrevet dan haar rijbewijs. De jonge piloot vloog al op haar twintigste met passagiers bij KLM. Ze haalde in vijf dagen haar rijbewijs, omdat ze anders niet op tijd op Schiphol kon zijn voor trainingen. Opmerkelijk detail: haar vader is gezagvoerder en haar moeder is stewardess, allemaal bij dezelfde werkgever. Onlangs vlogen ze voor het eerst samen naar Curaçao. Hier lees je haar verhaal.

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Alleen in Eindhoven is een centrale vuurwerkshow gepland tijdens de komende jaarwisseling. Helmond heeft een alternatief: een lichtshow in het centrum. Tilburg heeft een centrale show met beperkt vuurwerk. Andere grote Brabantse gemeenten organiseren geen centrale vuurwerkshows, vanwege kosten of omdat ze het niet als gemeentelijke taak zien. Wel stimuleren Land van Cuijk en Tilburg alternatieven voor vuurwerk door subsidies aan te bieden aan verenigingen en stichtingen. Lees het verhaal hier.