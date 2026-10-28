Rijksmuseum Eindhoven krijgt 100 miljoen euro van ASML

ASML gaat twintig jaar lang vijf miljoen euro per jaar investeren in het nog te realiseren Rijksmuseum Eindhoven. Dat komt bij elkaar neer op een bedrag van 100 miljoen euro. ASML trekt niet zomaar zoveel geld uit, zegt Frank Heemskerk verantwoordelijk voor de wereldwijde communicatie. "We zijn ervan overtuigd dat het Rijksmuseum Eindhoven kan uitgroeien tot een internationaal erkend museum."

Voor de opening van het museum draagt de chipmachinefabrikant ook al bij met geld, maar ook met kennis en mankracht. Hoe deze bijdrage er precies uit moet gaan zien, wordt in 2027 besloten.

Midden in de stad

In december vorig jaar werd al duidelijk dat Eindhoven een eigen Rijksmuseum krijgt en dat ASML een flinke duit in het zakje gaat doen. Het museum strijkt neer in een vernieuwd park aan de Dommel, langs het begin van de Kennedylaan. Een locatie midden in de stad op een paar minuten lopen van station Eindhoven en de Technische Universiteit.

De gemeente hoopt met het museum de Brainportregio te versterken als plek om te wonen en werken. Bezoekers kunnen er kunstwerken uit de wereldberoemde collectie van het Rijksmuseum gaan bewonderen, waar onder meer Rembrandts en Vermeers tussen zitten.

Daarnaast beloofde museumdirecteur Taco Dibbits eerder dat er ook genoeg Brabantse kunstenaars voorbij zullen komen. “We komen niet voor niets naar Brabant! Deze provincie heeft een rijke cultuur met goede schilders en vakmensen. Ook keramiek wordt hier heel goed gemaakt. En die kunst en kennis willen we natuurlijk graag laten zien", zei hij eerder tegen Omroep Brabant.