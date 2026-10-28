Jurgen Streppel (57) keert terug als trainer van Willem II

Jurgen Streppel (57) is de rest van het seizoen trainer van Willem II. Streppel keert daarmee terug als hoofdtrainer bij de club waar hij eerder vijf seizoenen werkzaam was als hoofdtrainer en technisch directeur. Hij is de opvolger van Adrie Koster, die acht dagen de tijdelijke opvolger was van de ontslagen John Stegeman.

"Ik ben me ervan bewust dat er een sportieve opdracht ligt. Juist daarom ga ik deze uitdaging aan. Het is belangrijk om duidelijkheid te bieden en houvast te creëren. We moeten er samen alles aan doen om ons doel te bereiken: handhaving. Daar ligt onze volledige focus", zegt Streppel. Willem II heeft slechts 2 punten na tien competitieduels. De club speelt zaterdag een uitduel met PSV.

Oude bekende

Streppel was van 2011 tot en met 2016 hoofdtrainer van Willem II. In die periode promoveerde hij met de Tricolores twee keer naar de VriendenLoterij Eredivisie en wist hij de club op het hoogste niveau te handhaven.

Na zijn vertrek was hij onder meer werkzaam bij sc Heerenveen, Helmond Sport en Roda JC. Ook vervulde hij de functie van technisch directeur bij Helmond Sport en KV Mechelen (directeur sport).

Streppel volgt Adrie Koster op als hoofdtrainer. De 71-jarige technisch adviseur heeft acht dagen de rol van hoofdtrainer vervult na het ontslag van John Stegeman. Technisch directeur Freek Heerkens zag na evaluatie “onvoldoende perspectief om de samenwerking met Stegeman voort te zetten”. Ook assistent-trainer Pascal Diender moest vertrekken.