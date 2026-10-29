Gemeenteraad beslist 15 december over verbouwing Philips Stadion

De verbouwing van het Philips Stadion in Eindhoven komt een stap dichterbij. Het college van B en W van Eindhoven heeft de plannen goedgekeurd. Nu moet alleen de gemeenteraad nog ja zeggen. De raad beslist er op 15 december over. Inmiddels deelt PSV nieuwe details: fans zitten straks een tijd zonder dak boven hun hoofd.

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Voor PSV-fans is 15 december dus een datum om rood te omcirkelen. Die dag beslist de gemeenteraad van Eindhoven definitief over de plannen voor de verbouwing van het Philips Stadion. Ongeveer 20.000 plaatsen erbij

Het college heeft de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) al goedgekeurd. Dat is de vergunning die nodig is om het stadion te mogen verbouwen. Daarin staat onder meer dat het Philips Stadion ongeveer 20.000 plaatsen extra krijgt. Iedereen kan het document inzien. Op 15 december praat de raad ook over het geld. Een van de belangrijkste afspraken gaat over erfpacht: de grond waarop het Philips Stadion staat, is van de gemeente en PSV betaalt elk jaar om die te mogen gebruiken. In de nieuwe deal loopt de erfpacht vanaf 2027 door tot 2077. De huidige overeenkomst loopt tot 2051. Het bedrag gaat dan van ongeveer 2,4 miljoen naar 2,65 miljoen euro per jaar. Dat bedrag staat vast voor de hele periode.