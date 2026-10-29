Gemeenteraad beslist 15 december over verbouwing Philips Stadion
De verbouwing van het Philips Stadion in Eindhoven komt een stap dichterbij. Het college van B en W van Eindhoven heeft de plannen goedgekeurd. Nu moet alleen de gemeenteraad nog ja zeggen. De raad beslist er op 15 december over. Inmiddels deelt PSV nieuwe details: fans zitten straks een tijd zonder dak boven hun hoofd.
Voor PSV-fans is 15 december dus een datum om rood te omcirkelen. Die dag beslist de gemeenteraad van Eindhoven definitief over de plannen voor de verbouwing van het Philips Stadion.
Ongeveer 20.000 plaatsen erbij
Het college heeft de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) al goedgekeurd. Dat is de vergunning die nodig is om het stadion te mogen verbouwen. Daarin staat onder meer dat het Philips Stadion ongeveer 20.000 plaatsen extra krijgt. Iedereen kan het document inzien.
Op 15 december praat de raad ook over het geld. Een van de belangrijkste afspraken gaat over erfpacht: de grond waarop het Philips Stadion staat, is van de gemeente en PSV betaalt elk jaar om die te mogen gebruiken. In de nieuwe deal loopt de erfpacht vanaf 2027 door tot 2077. De huidige overeenkomst loopt tot 2051. Het bedrag gaat dan van ongeveer 2,4 miljoen naar 2,65 miljoen euro per jaar. Dat bedrag staat vast voor de hele periode.
De verbouwing zal bijna volledig op kosten van PSV zijn. De gemeente betaalt slechts een deel in de omgeving van het stadion, waar het zelf al ambitie had, bijvoorbeeld voor een stadionplein.
PSV zoekt nog investeerders
Stemmen op 15 december minimaal 23 raadsleden voor, dan krijgt PSV groen licht. Maar dan moet de club er wel voor zorgen dat het geld rond is. PSV praat nog met verschillende partners om het geschatte kostenplaatje van 400 miljoen euro rond te krijgen.
“De verbouwing is niet mogelijk als we dit bedrag tegen marktconforme rente uit de markt moeten halen. De helft halen we uit de markt, een deel doen we zelf en de rest proberen we bij onze partners te realiseren”, zegt Jaap van Baar, financieel directeur van PSV. Alles lenen tegen de gewone rente van banken en geldschieters is voor de club dus geen optie.
PSV wil voor het eind van het jaar weten waar het aan toe is, want vertraging kan de club niet gebruiken. “We hebben de zomerstop volledig nodig om aan de dakconstructie te werken, dus mochten we dat niet halen, dan is de kans groot dat het met een jaar uitgesteld wordt”, zegt Sjors van den Boogaart, directeur van het Philips Stadion.
Twee jaar zonder dak
Volgens de huidige plannen moet het Philips Stadion twee jaar zonder dak. Fans moeten dan hopen dat het niet vaak regent op wedstrijddagen in Eindhoven. Algemeen directeur Marcel Brands van PSV maakt zich daar geen zorgen over. “We hebben onderzocht dat het maar 4 procent van de thuiswedstrijden regent hier.”
Brands hoopt vooral dat de verbouwing zo snel mogelijk kan beginnen. “Er zijn zoveel mensen die graag naar PSV willen.” Volgens hem staan er 19.000 betalende mensen op de wachtlijst. “We willen juist de nieuwe generatie ook een plaats bieden.” Daarbij benadrukt hij dat het Philips Stadion betaalbaar moet blijven voor elke inwoner van Nederland.