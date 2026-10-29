Trucker die Guusje (16) doodreed zag haar over het hoofd: werkstraf geëist
Je zwaait je kind uit als ze naar school gaat, maar ze komt nooit meer terug. Dat overkwam de ouders van de zestienjarige Guusje uit Eindhoven bijna twee jaar geleden. Guusje werd aangereden door een vrachtwagen en overleed op de Leenderweg. De chauffeur van die truck hoorde maandag een werkstraf eisen in de rechtbank in Den Bosch.
Wie op internet zoekt naar Guusje komt veel odes aan deze jonge, energieke vwo-leerlinge tegen. Ze stond duidelijk volop in het leven en haar ouders, klasgenoten en meiden uit haar hockeyteam van HC Oranje Rood, die zelfs te zien waren in een documentaire over hun overleden teamgenootje, liepen allemaal met deze 'echte puber' weg. Guusje wordt oprecht gemist, door vele mensen.
Guusje fietste op 4 november 2024 aan het begin van de middag van het Lorentz Casimir Lyceum terug naar huis. Op de kruising van de Piuslaan en de Leenderweg in Eindhoven wilde zij rechtdoor, maar een vrachtwagen sloeg rechtsaf. Beiden hadden groen, maar vrachtwagenchauffeur Jerry van den E. (56) uit Waalwijk zag haar over het hoofd en reed haar aan. Guusje overleed op de plek van het ongeluk.
Stilstaand stipje in Find my iPhone-app
Wrang genoeg zag haar vader via Find my iPhone dat zijn dochter een rare manoeuvre maakte op die kruising. Hij vertrouwde het niet en reed erheen, vooral omdat het stipje van zijn dochter op zijn telefoon stil bleef staan. Op de kruising bleek dat zijn bange voorgevoel klopte en dat Guusje daar lag.
Chauffeur Jerry van den E. heeft dit natuurlijk niet gewild en heeft er enorme spijt van, maar hij betoogde in de rechtszaal dat hij Guusje écht niet heeft gezien. En uit extra onderzoek, dat op verzoek van de verdediging is gedaan door een particulier bureau, zou blijken dat Guusje precies in het verlengde van de vrachtwagen reed en daarmee extra lang in de dode hoek bleef hangen.
'Ik zag meteen dat ze niet meer leefde'
Jerry sloeg rechtsaf omdat hij dacht dat het fietspad vrij was, maar merkte al snel dat het mis was. Toen hij uit zijn truck stapte, zag hij Guusje liggen. "Ik zag meteen dat ze niet meer leefde", vertelde hij in de rechtbank.
De officier van justitie had een heel andere mening dan Jerry en zijn advocaat. Jerry had Guusje móeten zien, vond hij. In de dode hoek was zij inderdaad minder goed zichtbaar, maar op het rechte stuk richting de kruising had Jerry Guusje moeten en kunnen zien rijden, betoogde hij. Hij vond dat Jerry best wat kritischer zou mogen zijn op zijn eigen rijgedrag en niet alleen volhouden dat hij niks anders had kunnen doen.
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Guusje was twee keer zichtbaar
Ook de advocaat van Jerry kreeg ervanlangs. Volgens de officier focust die alleen maar op de dode hoek net voor het ongeluk en kon Jerry Guusje toen eigenlijk niet zien. Maar uit het onderzoek van de politie blijkt vooral ook dat Guusje tot twee keer toe voor de vrachtwagen van Jerry reed en dus zichtbaar was, tot vijf seconden voor de aanrijding, zei de officier.
Dat Jerry niet goed oplette richting de kruising op die drukke Piuslaan met vrijliggend fietspad kwalificeerde de officier als "aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag" en onder de maat voor een beroepschauffeur. Hij eiste een taakstraf van 240 uur. Ook zou Jerry zijn rijbewijs twaalf maanden moeten inleveren waarvan vier maanden voorwaardelijk.
Waarschuwingsbord bij verkeerslicht
Jerry had de situatie beter moeten inschatten en had Guusje al lang moeten zien. Er stond ook een waarschuwingsbord bij het verkeerslicht, maar ondanks dat reed Jerry zonder te stoppen rechtsaf.
"Als iedereen alleen maar even zou kijken op een kruising, dan zouden we dagelijkse meerdere doden hebben in het verkeer", zei de officier. "Juist omdat een truck een dode hoek heeft moet een chauffeur extra voorzichtig zijn en vooruitkijken en anticiperen."
De uitspraak in deze zaak is op 12 november.
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