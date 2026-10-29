Trucker die Guusje (16) doodreed zag haar over het hoofd: werkstraf geëist

Je zwaait je kind uit als ze naar school gaat, maar ze komt nooit meer terug. Dat overkwam de ouders van de zestienjarige Guusje uit Eindhoven bijna twee jaar geleden. Guusje werd aangereden door een vrachtwagen en overleed op de Leenderweg. De chauffeur van die truck hoorde maandag een werkstraf eisen in de rechtbank in Den Bosch.

Wie op internet zoekt naar Guusje komt veel odes aan deze jonge, energieke vwo-leerlinge tegen. Ze stond duidelijk volop in het leven en haar ouders, klasgenoten en meiden uit haar hockeyteam van HC Oranje Rood, die zelfs te zien waren in een documentaire over hun overleden teamgenootje, liepen allemaal met deze 'echte puber' weg. Guusje wordt oprecht gemist, door vele mensen.

Guusje fietste op 4 november 2024 aan het begin van de middag van het Lorentz Casimir Lyceum terug naar huis. Op de kruising van de Piuslaan en de Leenderweg in Eindhoven wilde zij rechtdoor, maar een vrachtwagen sloeg rechtsaf. Beiden hadden groen, maar vrachtwagenchauffeur Jerry van den E. (56) uit Waalwijk zag haar over het hoofd en reed haar aan. Guusje overleed op de plek van het ongeluk.

Stilstaand stipje in Find my iPhone-app

Wrang genoeg zag haar vader via Find my iPhone dat zijn dochter een rare manoeuvre maakte op die kruising. Hij vertrouwde het niet en reed erheen, vooral omdat het stipje van zijn dochter op zijn telefoon stil bleef staan. Op de kruising bleek dat zijn bange voorgevoel klopte en dat Guusje daar lag.

Chauffeur Jerry van den E. heeft dit natuurlijk niet gewild en heeft er enorme spijt van, maar hij betoogde in de rechtszaal dat hij Guusje écht niet heeft gezien. En uit extra onderzoek, dat op verzoek van de verdediging is gedaan door een particulier bureau, zou blijken dat Guusje precies in het verlengde van de vrachtwagen reed en daarmee extra lang in de dode hoek bleef hangen.

'Ik zag meteen dat ze niet meer leefde'

Jerry sloeg rechtsaf omdat hij dacht dat het fietspad vrij was, maar merkte al snel dat het mis was. Toen hij uit zijn truck stapte, zag hij Guusje liggen. "Ik zag meteen dat ze niet meer leefde", vertelde hij in de rechtbank.