Lichtjes oorlogsmonument uitgezet na klachten automobilisten

De verlichting van het oorlogsmonument aan de Achtmaalsebaan in Schijf is, na klachten van automobilisten, uitgezet. Bestuurders werden naar eigen zeggen verblind door het felle licht dat in het monument is verwerkt. Het monument werd eerder dit jaar total loss gereden en moest onlangs volledig worden vervangen.

Erik Peeters Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De eigenaar van het monument, de stichting Rucphen Toen en Nu, wilde met de verlichting juist nieuwe ongelukken voorkomen. Automobilisten die vanuit Schijf richting Roosendaal of Achtmaal rijden, zien de plaquette door het felle licht al van honderden meters afstand. Het monument staat precies op de kop van de T-splitsing met de Nederheidsebaan. In de rechtopstaande plaquette zijn onder andere de contouren van een Halifax-bommenwerper en een kerk uitgefreesd. Achter de plaat van weervast staal, zogenoemd cortenstaal, zitten drie lampjes die door de openingen richting tegemoetkomend verkeer schijnen.

"Om nou te zeggen dat je erdoor verblind wordt?"

“Je ziet de lichtjes zo goed omdat het na zonsondergang erg donker is in de omgeving. Maar om nou te zeggen dat je erdoor verblind wordt? Ik vind dat het wel meevalt”, zegt amateur historicus Ad van Uffelen. Mede dankzij zijn inspanningen kon het monument in 2023 worden onthuld. Het gedenkteken is opgericht ter nagedachtenis aan de crash op deze plek van een Canadese Halifax bommenwerper in 1944. Hierbij kwamen vijf van de zeven bemanningsleden om het leven.

Het oorlogsmonument staat precies op de kop van de T-splitsing (foto: Erik Peeters/Omroep Brabant).