De sint ontsnapte aan de dood bij de eerste landelijke intocht in Brabant

De allereerste landelijke intocht in Brabant werd Sinterklaas ruim 50 jaar geleden bijna fataal. Want na zijn glorieuze intocht in de haven van Willemstad blijkt zijn schimmel minder betrouwbaar dan gedacht. Op het moment dat de goedheiligman het stadje binnenrijdt, luiden alle schepen keihard hun hoorns. Het paard schrikt zich het apelazerus en galoppeert er met de sint op zijn rug in blinde paniek vandoor.

Henk van Ingen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is dringen geblazen op de dijk bij de ingang van de haven en op de kade. Vol verwachting kloppen de harten van duizenden kinderen die elkaar verdringen om maar een glimp op te vangen van hun grote held. Want niemand minder dan Sint Nicolaas doet op deze kille herfstdag voor het eerst in de geschiedenis van de landelijke intocht Brabant aan en stoomt op 18 november 1972 Willemstad binnen.

Sinterklaas, hoofdpiet Piet Romer, presentator Mies Bouwman en burgemeester Jan Reinders van Willemstad tijdens de Sinterklaasintocht in 1972 (foto: ANP)

Een wagen met daarop een grote tv-camera registreert alles feilloos, zodat kinderen door heel Nederland op tv mee kunnen genieten. Zelfs in kleur, wat in die tijd nog uitzonderlijk was. De opnames zijn ruim 50 jaar later helaas niet meer in de tv-archieven te vinden. Burgemeester Jan Reinders staat Sinterklaas en zijn Pieten samen met presentator Mies Bouwman en de muziekvereniging Oefening Baart Kunst (OBK) op te wachten. Jan Reinders beleeft zijn finest moment, al heeft hij het zijn dochters vreselijk moeilijk gemaakt.

"Ellen en ik wisten al maanden van tevoren dat Sinterklaas zou komen, maar we mochten dat tegen niemand zeggen. Dat was best moeilijk. Omdat wij het al zo vroeg wisten, vermoeden we dat pa dat geregeld had. Hij was op allerlei manieren bezig om Willemstad op de kaart te zetten om zo de inkomsten te verhogen en de middenstand te behouden", zegt Tina Reinders.

De boot van Sinterklaas stoomt op richting de haven van Willemstad (foto: Ben Steffen/De Stem)

Alles lijkt van een leien dakje te gaan, totdat Sinterklaas op zijn paard stapt om het centrum binnen te rijden. "Het dier was overal op getraind", zegt Adrie van Oorschot, die de Kindervriend speelde, later in een interview in Het Parool. "Maar wat dat paard nog nooit had gehoord, was een scheepstoeter. Op het moment dat ik de haven verliet, begonnen alle schepen met hun sirenes te loeien."

"Nou Adrie, daar ga je dan."

Het beest raakt in blinde paniek en sprint ervandoor, ondanks dat agenten om zijn hals hangen in een poging hem te stoppen. "Hups, zegt die knol, springt over een haag kinderen en gaat er met mij op de rug vandoor. Het beest liep met een rotgang recht op de ingang van een hotel af. Nou Adrie, daar ga je dan." Net voordat het vreselijk mis lijkt te gaan, komt de schimmel tot inkeer. Van Oorschot: "Maar het beest kon lezen, draaide vlak voor de ingang af en kwam uiteindelijk ver weg in Willemstad, ergens in een zijstraatje, tot stilstand."

Sinterklaasintocht Grave Dit jaar is de landelijke Sinterklaasintocht op zaterdag 14 november in Grave, in de gemeente Land van Cuijk. Omroep Brabant is er natuurlijk bij. Alles over de intocht van Sinterklaas beleef je bij Omroep Brabant. Bekijk hier wat je allemaal kunt verwachten.

Na zijn hachelijke avontuur wordt het tijd voor Sinterklaas en zijn hoofdpiet (gespeeld door Piet Römer) om weer te vertrekken. En dat doen ze op wel een heel bijzondere manier. Tina Reinders: "Sinterklaas kan niet terug op de boot en wegvaren. Hij reed op het paard, met de hoofdpiet ernaast, onze garage in. Het was voor iedereen volstrekt logisch dat Sinterklaas moe was en een kopje koffie ging drinken bij de burgemeester."