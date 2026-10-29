Dronken man in badjas steekt onderweg alles in brand en krijgt 4 jaar cel
Lucas den D. (34) uit Uden moet vier jaar de cel in voor het in brand steken van zes auto’s, een aanhanger en een brievenbus in Heesch. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag geoordeeld. Den D. richtte op 3 april een grote ravage aan in Heesch onder invloed van alcohol en medicijnen.
Lucas stapte die nacht onder invloed van drank en slaapmiddelen in zijn auto en dat ging natuurlijk niet lang goed. Ter hoogte van de afslag Geffense Barrière bij Heesch knalde hij rond half drie op de vangrail.
Hij wachtte niet op de politie en sprong in zijn onderbroek en lange badjas over de vangrail. Daarna vluchtte hij richting Heesch. Op camerabeelden werd hij rennend gezien en ook viel hij een keer.
Op de Meerweg in Heesch stak hij de eerste auto in brand en op hetzelfde adres nog een tweede. Daarna volgden twee auto's op de Vinkelseweg en op de John F. Kennedystraat nog eens twee auto's, een aanhanger en een brievenbus.
Aansteker met DNA van Lucas
Meerdere mensen belden 112 en kort na half vier werd hij aangehouden in de buurt van de laatste branden. Daar werd ook een aansteker met zijn DNA gevonden. Lucas den D. ontkende niet dat die aansteker van hem was en dat hij die branden had gesticht, maar hij herinnert zich er niets meer van, vertelde hij tijdens de zitting.
Lucas had flink wat persoonlijke problemen in die periode, legde hij uit, en pakte die donderdagavond vier zware slaappillen. Daarna dronk hij nog een halve fles wijn, waarna hij in zijn auto stapte.
Hij kon het zich allemaal niet voorstellen, maar zag zichzelf tot zijn eigen schaamte terug op de camerabeelden. Hij bleek al een flink verslavingsverleden te hebben, inclusief een opname in een kliniek. Maar toch ging hij die bewuste nacht weer in de fout met slaapmiddelen en alcohol.
De slachtoffers van zijn dolle nacht kopen er niks voor. Zij zagen hun bedrijfswagens of personenauto's in vlammen opgaan en hebben flinke schade, die nooit volledig vergoed zal worden.
In deze podcast worden alle details van deze opmerkelijke zaak besproken:
Lucas den D. was daar niet zo mee bezig en keek vooral naar de toekomst. Hij wil graag hulp bij het overwinnen van zijn verslavingsdrang en zijn autismestoornis, zo gaf hij aan. Ook wil hij het liefst in zijn eigen huurhuis blijven wonen.
Lucas veroorzaakte levensgevaar
De officier van justitie constateerde dat het niet aan Lucas te danken is dat het niet nog erger werd. Op het eerste adres had de brand makkelijk kunnen overslaan op het huis en dan was de ramp helemaal niet te overzien geweest.
Ze verweet hem het veroorzaken van levensgevaar en daar staan forse straffen op. Ze eiste dan ook vier jaar cel tegen de Ossenaar en daar gaat de rechtbank dus in mee. Die acht alle feiten bewezen.
Lucas heeft een strafblad van tien pagina's, maar alles wat hij deed, deed hij onder invloed van alcohol. En dus is volgens zijn advocaat vooral hulp nodig en geen celstraf, maar zowel justitie als de rechtbank boden daar geen oplossing op.
Den D. zal het dus zelf moeten uitzoeken en zal na vier jaar cel onbehandeld weer naar buiten komen.