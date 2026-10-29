Dronken man in badjas steekt onderweg alles in brand en krijgt 4 jaar cel

Lucas den D. (34) uit Uden moet vier jaar de cel in voor het in brand steken van zes auto’s, een aanhanger en een brievenbus in Heesch. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag geoordeeld. Den D. richtte op 3 april een grote ravage aan in Heesch onder invloed van alcohol en medicijnen.

Lucas stapte die nacht onder invloed van drank en slaapmiddelen in zijn auto en dat ging natuurlijk niet lang goed. Ter hoogte van de afslag Geffense Barrière bij Heesch knalde hij rond half drie op de vangrail.

Hij wachtte niet op de politie en sprong in zijn onderbroek en lange badjas over de vangrail. Daarna vluchtte hij richting Heesch. Op camerabeelden werd hij rennend gezien en ook viel hij een keer.

Op de Meerweg in Heesch stak hij de eerste auto in brand en op hetzelfde adres nog een tweede. Daarna volgden twee auto's op de Vinkelseweg en op de John F. Kennedystraat nog eens twee auto's, een aanhanger en een brievenbus.

Aansteker met DNA van Lucas

Meerdere mensen belden 112 en kort na half vier werd hij aangehouden in de buurt van de laatste branden. Daar werd ook een aansteker met zijn DNA gevonden. Lucas den D. ontkende niet dat die aansteker van hem was en dat hij die branden had gesticht, maar hij herinnert zich er niets meer van, vertelde hij tijdens de zitting.

Lucas had flink wat persoonlijke problemen in die periode, legde hij uit, en pakte die donderdagavond vier zware slaappillen. Daarna dronk hij nog een halve fles wijn, waarna hij in zijn auto stapte.