Explosief blaast voordeur uit huis in Tilburg

Een voordeur van een huis aan de Wijnruitweg in Tilburg is woensdagnacht verwoest met een explosief Dat gebeurde rond halfvier.

De politie doet onderzoek in de buurt en roept mensen op om informatie en/of camerabeelden te delen.

Het is opmerkelijk genoeg al het derde explosief dat tussen woensdagavond en donderdagmorgen is afgegaan in Brabant.

Woensdagavond vond er een explosie plaats in Eindhoven en enkele uren later werd er een aanslag gepleegd in Helmond met een explosief.