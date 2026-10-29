Navigatie overslaan
Ontdek

Explosief blaast voordeur uit huis in Tilburg

Aangepast
EOD maakt explosief voor woning in Oss onschadelijk
EOD maakt explosief voor woning in Oss onschadelijk

Een voordeur van een huis aan de Wijnruitweg in Tilburg is woensdagnacht verwoest met een explosief Dat gebeurde rond halfvier. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Bij de explosie werd vermoedelijk zwaar vuurwerk gebruikt.

De politie doet onderzoek in de buurt en roept mensen op om informatie en/of camerabeelden te delen.

Het is opmerkelijk genoeg al het derde explosief dat tussen woensdagavond en donderdagmorgen is afgegaan in Brabant.

Woensdagavond vond er een explosie plaats in Eindhoven en enkele uren later werd er een aanslag gepleegd in Helmond met een explosief.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.