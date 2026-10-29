Explosieven Vliegbasis Eindhoven hoorden bij achtergelaten munitieopslag

De explosieven die woensdag werden gevonden naast de landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven hoorden volgens het ministerie van Defensie bij een achtergelaten munitieopslag.

Woensdagochtend werden de verschillende explosieven gevonden. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie ging het om zeven brisantgranaten, vijf patronen, twaalf hulzen en vier ontstekers.

Een brisantgranaat is een explosief dat is gevuld met een sterke springstof en bij de ontploffing uiteenvalt in scherven.

"Op de locatie zat vroeger een munitieopslag, die is achtergelaten. De munitie kwam naar boven tijdens voorbereidende grondwerkzaamheden voor een grote renovatie van de vliegbasis", laat een woordvoerder van het ministerie van Defensie donderdag weten.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) nam al het materiaal mee en heeft het vernietigd op de Oirschotse Heide.