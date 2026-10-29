Zo wordt Willem II uit het degradatieravijn geholpen: ‘Met durf en lef’

Jurgen Streppel is terug bij Willem II. De 57-jarige trainer maakt het seizoen in Tilburg af na het ontslag van John Stegeman. Streppel moet de club behoeden voor degradatie en heeft, ondanks de beroerde situatie waarin de Tilburgers zitten, zin om aan de slag te gaan. "Toen ik hier vanochtend aan kwam rijden, voelde het als thuiskomen", bekent hij.

Pieter Soethout Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Hoewel hij zich thuis voelt in Tilburg, moest Streppel over een tweede Tilburgse periode best even nadenken. "Logisch, ook als je kijkt waar Willem II staat. Ik begrijp wel dat mensen denken: waar begin je aan? Maar we gaan er alles aan doen om het om te draaien."

Daarvoor zijn er volgens de ervaren oefenmeester verschillende ingrediënten nodig. "Het is belangrijk dat we hier saamhorigheid creëren tussen de ploeg en het publiek. Ik weet hoe het voetbal hier leeft. Wij moeten dat gevoel aanwakkeren bij de mensen op de tribune. Dan is er van alles mogelijk." Verder denkt Streppel dat Willem II behoefte heeft aan duidelijkheid. "We moeten spelen met durf en lef, zowel aanvallend als verdedigend. Dat is de ploeg die ik wil zien."

“Het was de mooiste periode uit mijn voetbalcarrière.”

Dat hij het bij Willem II kan, liet hij al zien tijdens zijn eerste periode in Tilburg. Hij kijkt daar dan ook met warme gevoelens op terug. "Het was de mooiste periode van mijn voetbalcarrière. We hebben hier toen twee keer op de Heuvel gestaan. Het was een prachtige tijd en ik heb hier vijf jaar gezeten. Dat is ook niet niks in het trainersvak." De eerste wedstrijd van Streppel is gelijk een lastige, namelijk uit bij PSV. Of dat dan een lekker moment is om in te stappen? "Als we winnen wel", grijnst Streppel. "Het zal niet makkelijk worden, maar we moeten onze huid zo duur mogelijk verkopen en met een goed gevoel van het veld stappen. Dan kunnen we vanuit daar verder."

Dramatische start van Willem II Na tien speelronden in de Eredivisie staat Willem II op een achttiende plaats. Er werd nog niet gewonnen en slechts twee punten verzameld. Veel te weinig en daarom moest John Stegeman vertrekken. Ook de wedstrijd daarna, onder leiding van interim-trainer Adrie Koster, verliep allesbehalve soepel. Tegen directe concurrent Cambuur werd met maar liefst 1-6 verloren in het Koning Willem II stadion.