'Het past niet meer bij mij': wethouder dient al na halfjaar ontslag in

Wouter de Zwart stopt na een half jaar als wethouder van de gemeente Dongen. Dat heeft hij donderdag zelf laten weten aan de gemeenteraad. De lokale politicus van de Volkspartij Dongen zegt dat de rol als wethouder niet bij hem past. Hij stopt per direct.

De Zwart trad op 4 juni van dit jaar aan als wethouder van de gemeente Dongen. Met zijn portefeuille richtte hij zich op de gebieden ruimtelijke ordening, wonen, milieu, cultuur en bedrijfsvoering.

"De afgelopen weken ben ik steeds meer tot de conclusie gekomen dat deze rol helaas toch niet zo goed bij mij past als ik had gehoopt", duidt hij zijn besluit. "Ik vind het jammer dat ik daardoor geen deel meer zal uitmaken van dit college."

Het college dankt De Zwart voor de samenwerking en "zorgt ervoor dat alle lopende zaken uit de portefeuille van De Zwart worden opgepakt".

Niet uniek

Het is zeldzaam dat een wethouder zo vroeg opstapt, maar het is niet uniek. Zo stopte Ferdi van Dongen eerder dit jaar na precies 34 dagen als wethouder in Geertruidenberg. Ook hij legde zijn functie neer omdat het werk naar eigen zeggen niet bij hem paste.