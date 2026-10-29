Kozakken Boys vermaakt publiek tegen FC Utrecht, maar vliegt uit KNVB Beker

Het leek wel een jaarwisseling, zoveel vuurwerk werd er donderdagavond afgestoken door de supporters van Kozakken Boys. De bekerwedstrijd tegen FC Utrecht leefde enorm in Werkendam en zorgde voor een volgepakt sportpark. De amateurs maakten er een mooi voetbalgevecht van, waarin het net tekort kwam tegen de Eredivisionist: 0-1.

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De sfeer zat er al vroeg in op en rondom Sportpark de Zwaaier in Werkendam. Al uren voor de aftrap staken fans veel vuurwerk af buiten de hekken. Auto's moesten vanwege de rookontwikkeling zelfs stapvoets rijden. Bij de aftrap toonde de fanatieke Q-side een metersgroot spandoek en was er een georganiseerde vuurwerkshow. Chris Admiraal keek tevreden naar het volstromen van 'zijn' complex. Voor hem was het duel met FC Utrecht bijzonder, ook al maakte hij in 35 jaar als sportparkbeheerder al zeker twintig bekerontmoetingen tegen profclubs mee. "We hebben hier grote clubs gehad in het verleden, zoals Ajax. Maar dat we nu tegen FC Utrecht mogen, is opnieuw geweldig voor onze gemeenschap", zegt Admiraal. Hij hoopte vooraf op een stuntje. "Wij zijn een amateurclub tussen haakjes. Het budget is wel wat naar beneden gegaan, maar we hebben een aardig team. Als we winnen is dat fantastisch voor heel Werkendam en omgeving."

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In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, ondanks dat de Eredivisionist twee niveaus hoger speelt. De thuisploeg uit de Tweede Divisie kreeg een aantal goede kansen om op 1-0 te komen, maar het was FC Utrecht dat na 39 minuten op voorsprong kwam via Nikolas Panayiotou. In de rust had supporter William uit Werkendam vertrouwen in een ommekeer. "Wij zorgden voor het vuurwerk voor de wedstrijd, nu willen we van de spelers meer vuurwerk op het veld." Hij nam een speciale koek met daarop het logo van Kozakken Boys, stak tegen de spanning een sigaret op en zocht een plekje op de tribune tussen allemaal fans met een rode wedstrijdsjaal. Sterk Kozakken Boys

De ommekeer kwam er niet. Kozakken Boys probeerde er wel alles aan te doen om het de bezoekers moeilijk te maken en kreeg diverse kansen, maar tot scoren kwam het niet. FC Utrecht sleepte een zwaarbevochten 0-1 overwinning over de eindstreep. Na het laatste fluitsignaal kregen de spelers van Kozakken Boys applaus van de ruim 3.500 supporters. Het bekeravontuur zit erop en de focus kan op de Tweede Divisie, waar het op de vierde plaats staat. "Maar we blijven daar niet staan, we zijn daar echt te goed voor. Dat heb je vandaag wel kunnen zien", zegt William terwijl hij zijn laatste sigaret uit het pakje pakt.

Hakim Karbouj is materiaalman bij Kozakken Boys (foto: Leon Voskamp).

Ondanks de nederlaag was Hakim Karbouj trots op de club. Normaal gesproken is hij materiaalman van het eerste elftal, maar speciaal voor de bekerwedstrijd was hij een manusje-van-alles op het sportpark. "Ik wil het altijd netjes regelen bij Kozakken Boys, maar vandaag net iets meer. Het was weer een mooie wedstrijd voor onze club, reclame voor het voetbal." Gemert

Er is wel een kans dat een andere Brabantse amateurclub naar de volgende ronde gaat. VV Gemert, dat vorige week nog schrok van de ernstige blessure van verdediger Lex van Dijk, is momenteel aan het voetballen tegen Purmersteijn.