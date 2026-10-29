Rijk gaat niet in op oproep Moerdijkers: Jetten krijgt geen regie

De oproep van Moerdijkers om premier Rob Jetten de regie te laten nemen over de toekomst van Moerdijk, krijgt geen gehoor bij het Rijk. Het kabinet wijst erop dat staatssecretaris Jo-Annes de Bat die leidende rol al heeft. Een woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat donderdag weten dat het kabinet binnenkort met antwoorden komt op de geuite zorgen van onder andere inwoners.

Temmie van Uden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Vooropgesteld: het kabinet begrijpt dat er duidelijkheid verlangd wordt in de omgeving Moerdijk", zegt de woordvoerder van het ministerie van EZK. "Daar werkt het kabinet hard aan, onder regie van coördinerend bewindspersoon Jo-Annes de Bat. Juist om te zorgen dat er regie en sturing is." De Bat heeft volgens de woordvoerder namens het kabinet de leidende rol in dit dossier. "Hij overlegt in die hoedanigheid met alle betrokken bewindspersonen. Hij coördineert via die routes ook de inbreng van de verschillende ministeries als het gaat om de toekomst voor de regio."

Aan de punten die de gemeenteraad deelt in de brief aan minister-president Jetten, wordt op dit moment "hard gewerkt", zegt de woordvoerder. "Het kabinet verwacht hierover op korte termijn meer informatie te geven." Open brief

Het Rijk reageert op de oproep van Moerdijkers aan het adres van minister-president Rob Jetten. In een open brief vroegen inwoners, politieke partijen en organisaties om een allesomvattend plan voor het gebied. Als Jetten als premier de regie neemt, kan hij de betrokken ministeries om tafel krijgen en tot één besluit brengen, zo denken ze. Ze zijn de onzekerheid over de plannen beu. Eerder werd uitgegaan van een scenario waarbij het dorp moest verdwijnen, maar dit is sinds mei niet meer zeker. Daarom wordt er nu een scenario onderzocht waarbij er minder ruimte nodig is. Hier lees je alle verhalen over het verdwijnen van het dorp Moerdijk.