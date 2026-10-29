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Supporters raken slaags na bekerwedstrijd Kozakken Boys tegen FC Utrecht

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Supportersgroepen raakten slaags na afloop (foto: Leon Voskamp).
Supportersgroepen raakten slaags na afloop (foto: Leon Voskamp).

Na afloop van de bekerwedstrijd van Kozakken Boys tegen FC Utrecht in Werkendam zijn supporters met elkaar op de vuist gegaan. Dat gebeurde nadat tientallen supporters van de Utrechtse club het veld betraden. Op de knokpartij is veel politie afgekomen.

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Volgens een verslaggever van Omroep Brabant betraden FC Utrecht-supporters eerst het veld. Daarna brak een vechtpartij uit op en bij de tribunes. Er werd ook gegooid met spullen.

Niet lang daarna werden beide supportersgroepen uit elkaar gehouden door beveiligers. De politie kwam met meerdere wagens en politiehonden ter plaatse. Of er ook een concrete aanleiding was voor de knokpartij, is niet duidelijk. 

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Winst voor Utrecht
De bekerwedstrijd tegen FC Utrecht leefde enorm in Werkendam en zorgde voor een volgepakt sportpark. De amateurs maakten er een voetbalgevecht van, maar kwam net tekort tegen de Eredivisionist. Het werd 0-1. 

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