Tientallen vluchten vertraagd op Eindhoven Airport door dichte mist

Het KNMI waarschuwt tot tien uur vrijdagochtend voor plaatselijk dichte mist. Het verkeer moet volgens het weerinstituut rekening houden met een zicht van minder dan tweehonderd meter. Ook op Eindhoven Airport zorgt de mist voor flinke vertragingen

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op een enkele plaats kan de mist volgens het KNMI zelfs zeer dicht zijn. Op die plaatsen moet je rekening houden met een zicht van minder dan vijftig meter. Moeite met landen

Ook Eindhoven Airport heeft last van de mist. Volgens de geldende richtlijnen was het zicht vrijdagochtend te slecht om vliegtuigen te laten landen. De eerste aankomende vlucht liep rond tien voor negen al flinke vertraging op. Ook andere aankomende vluchten zijn vertraagd, wat vervolgens weer gevolgen heeft voor vertrekkende toestellen.

Rond zeven uur werden bovendien twee vluchten, naar Barcelona en Praag, geannuleerd. Het is nog niet duidelijk of dat door de mist komt. Vluchten naar onder meer Sofia, Rome, Belgrado en Alicante lopen wel vertraging op door het slechte zicht. Waarom Eindhoven Airport vaker last heeft van mist

Het gebeurt bij Eindhoven Airport vaker dan bij andere vliegvelden dat de mist voor vertraging zorgt. Dat komt omdat daar de eisen om te landen en opstijgen strenger zijn. Om te mogen landen op Eindhoven Airport moet er minimaal een zicht zijn van 550 meter, daarmee valt het vliegveld in categorie 1. Ter vergelijking, Schiphol is veel beter uitgerust met verlichting en andere maatregelen en valt daardoor in de hoogste categorie, 3c. Hier mogen vliegtuigen landen met minimaal 75 meter zicht. De dichte mist verdwijnt in de tweede helft van de ochtend.