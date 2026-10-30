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Waarschuwing voor dichte mist, zicht kan minder dan vijftig meter zijn
Het KNMI waarschuwt tot tien uur vrijdagochtend voor plaatselijk dichte mist. Het verkeer moet volgens het weerinstituut rekening houden met een zicht van minder dan tweehonderd meter.
Op een enkele plaats kan de mist volgens het KNMI zelfs zeer dicht zijn. Op die plaatsen moet je rekening houden met een zicht van minder dan vijftig meter.
De dichte mist verdwijnt in de tweede helft van de ochtend.
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