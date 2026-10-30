Navigatie overslaan
Ontdek

Waarschuwing voor dichte mist, zicht kan minder dan vijftig meter zijn

Archieffoto: Ab Donker
Archieffoto: Ab Donker

Het KNMI waarschuwt tot tien uur vrijdagochtend voor plaatselijk dichte mist. Het verkeer moet volgens het weerinstituut rekening houden met een zicht van minder dan tweehonderd meter.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Op een enkele plaats kan de mist volgens het KNMI zelfs zeer dicht zijn. Op die plaatsen moet je rekening houden met een zicht van minder dan vijftig meter.

De dichte mist verdwijnt in de tweede helft van de ochtend.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.