Heijmans bouwt minder huizen, miljarden voor bruggen en wegen bieden hoop

Bouwbedrijf Heijmans vangt de klappen op van de crisis op de Nederlandse woningmarkt. Problemen met netcongestie, moeizame vergunningstrajecten en de stijgende hypotheekrente zorgen ervoor dat het bedrijf in de eerste tien maanden van dit jaar bijna tweehonderd woningen minder verkocht dan een jaar eerder.

Vorig jaar verkocht het concern in dezelfde periode 2313 woningen, dit jaar waren dat er 2085. Ook de terughoudendheid van beleggers speelt volgens Heijmans een rol. "Voor 2027 houden we er rekening mee dat het aantal verkochte woningen onder druk blijft staan", laat het bedrijf weten in een verklaring.

Toch ziet Heijmans ook kansen. De enorme opgave om verouderde infrastructuur op te knappen, biedt het bouwbedrijf juist perspectief. Het minderheidskabinet trok eerder deze maand nog achttien miljard euro extra uit voor het onderhoud van bruggen, wegen en sluizen.

Onderhoud aan bruggen

Dat onderhoud hard nodig is, bleek eerder al op verschillende plekken in Brabant. Zo werd in juli de Merwedebrug plotseling afgesloten voor vrachtverkeer, omdat de staalconstructie slechter bleek dan gedacht. Ook waren er eerder zorgen over het viaduct Cadettenkamp in de A27 bij Breda en over het spoorviaduct boven de A67 bij Geldrop.

Heijmans ziet in die investeringen dan ook kansen voor de komende jaren. "Dit vergroot de voorspelbaarheid en bevestigt dat er voor marktpartijen voldoende ruimte ligt binnen deze omvangrijke, langjarige opgave."



'Bouwopgave onverminderd'

"De bouwopgave in Nederland blijft onverminderd groot", zegt Heijmans-topman Ton Hillen in het rapport voor het derde kwartaal. "Terwijl de woningbouw nog steeds wordt geraakt door bekende knelpunten, groeit de vraag naar infrastructuur, energievoorzieningen en utiliteitsbouw verder."

Heijmans verwacht meer winst dan eerder gedacht. Dit jaar bestaat de orderportefeuille van de bouwgigant, alle opdrachten die het bedrijf krijgt bij elkaar, uit zo'n 4 miljard euro. Vorig jaar was dat nog een bedrag van 3,3 miljard.