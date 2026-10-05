Drie risicovolle Brabantse bruggen: 'Amper inspecties na waarschuwing'
Drie Brabantse bruggen kunnen zonder waarschuwing instorten door het gebruik van een bepaald soort staal. Dat schrijft journalistiek platform Follow the Money (FTM) na onderzoek. Volgens FTM is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiervan op de hoogte, maar worden maatregelen nauwelijks uitgevoerd.
Het gaat om Cadettenkamp in de A27 bij Breda, het spoorviaduct in de A67 bij Geldrop en de Oosterhoutsebrug in Oosterhout. FTM gaat op die plekken uit van twee bruggen die dicht bij elkaar liggen. In heel Nederland gaat het om zeker zestien risicovolle bruggen.
In die bruggen zijn staaldraden onder hoge spanning in het beton verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Door waterstofverbrossing, waarbij scheurtjes in het staal ontstaan, is er grote kans dat die staaldraden knappen waardoor een brug zonder waarschuwing kan instorten, schrijft FTM.
Duitse brug eerder ingestort
Twee jaar geleden is op die manier in de Duitse stad Dresden de Carolabrug ingestort. Over een lengte van ongeveer 100 meter lag een brugdeel voor fietsers, voetgangers en trams in het water. Rijkswaterstaat besloot daarna om bruggen in Nederland opnieuw te onderzoeken.
Daaruit bleek dat dertien bruggen versneld moeten worden vervangen vanwege een risico op waterstofverbrossing, schreef oud-minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer. Hij benadrukte toen dat de bruggen "veilig" zijn en dat regelmatig inspecties plaatsvinden.
Maar volgens een adviesmemo van Rijkswaterstaat en een second opinion van onderzoeksorganisatie TNO, TU Delft en TU Eindhoven was het op dat moment niet mogelijk om "uitspraak te doen over het wel of niet voldoende veilig zijn". De adviesmemo en second opinion waren samen met de brief naar de Kamer verstuurd.
In de second opinion adviseerde Rijkswaterstaat om zo snel mogelijk vijf maatregelen te nemen: bruggen inspecteren, uitzoeken welk type voorspanstaal is gebruikt, herberekenen of bruggen veilig zijn en het versterken en monitoren van bruggen waar dat nodig is.
De toenmalig minister beloofde het advies op te volgen, maar dat is volgens het onderzoek van FTM niet gebeurd.
De journalisten van FTM vroegen aan Rijkswaterstaat hoe het zat met de maatregelen rond de bruggen. Daarop liet de beheerder weten dat bij nog drie bruggen hetzelfde probleem is vastgesteld.
Maatregelen
De dienst stuurde ook een overzicht van de genomen maatregelen per brug naar FTM. Daaruit blijkt volgens het platform dat bij geen van de bruggen alle beloofde maatregelen zijn genomen.
Bij de helft van de geïdentificeerde bruggen zijn er het afgelopen half jaar geen inspecties uitgevoerd. In de second opinion was het advies dat twee keer per jaar te doen. Vier van de bruggen, waaronder de drie onlangs ontdekte bruggen, waren al jaren niet geïnspecteerd, schrijft FTM.
Joost van der Beek, programmadirecteur bruggen bij Rijkswaterstaat, zegt in een reactie tegen de NOS dat hij zich niet helemaal in de conclusies van FTM herkent. Hij wijst erop dat Rijkswaterstaat al een groot deel van de maatregelen heeft uitgevoerd of bezig is die uit te voeren. Hij verwijst naar de Merwedebrug in de A27 en de Suurhoffbrug in de A15 die eerder dit jaar dicht moesten omdat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd.
'Bruggen worden in de gaten gehouden'
Naast het afnemen van staalmonsters voor het herberekenen van de veiligheid worden de bruggen volgens Van der Beek op verschillende manieren in de gaten gehouden. "Als het nodig is treffen we maatregelen, brengen we monitoringsystemen aan, brengen we een extra ondersteuning aan. We zitten er bovenop."
In een reactie zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat niet alle maatregelen zijn uitgevoerd doordat het opzetten van de onderzoeken tijd kost. Ook is er sprake van nieuwe inzichten, zegt het ministerie.
Volgens Van der Beek is er bijvoorbeeld veel contact met onder meer TNO en technische universiteiten. Daaruit komt steeds meer nieuwe informatie die wordt toegepast.