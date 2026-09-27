Veel eerder dan gepland: de Merwedebrug is alweer open na werkzaamheden

De Merwedebrug bij Sleeuwijk is sinds zaterdagavond laat weer open voor verkeer. Dat is eerder dan gepland: de afsluiting zou eerst tot maandagochtend duren. Volgens Rijkswaterstaat verliepen de werkzaamheden voorspoedig, waardoor de brug eerder open kon.

Tijdens de werkzaamheden is de bestaande asfaltlaag vervangen door een dunnere en lichtere laag. Daardoor is de brug ongeveer 400 ton lichter. Dat is volgens Rijkswaterstaat nodig om de brug veilig te kunnen blijven gebruiken tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Door de afsluiting ontstonden vrijdag opmerkelijk lange files .

Maximaal 70

Op de brug geldt voortaan een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Volgens de wegbeheerder is dat nodig omdat er bij de voegovergangen, de naden in het wegdek, hoogteverschillen kunnen ontstaan.

Het verbod voor vrachtwagens en touringcars blijft van kracht. Die zware voertuigen mogen sinds juli niet meer over de brug. De constructie van de 65 jaar oude brug bleek toen zwakker dan gedacht, en Rijkswaterstaat kon de veiligheid niet meer garanderen.

Nieuwe brug duurt jaren

Pas eind dit jaar denkt Rijkswaterstaat meer duidelijkheid te kunnen geven over de maatregelen die nodig zijn tot de eerste van twee nieuwe bruggen klaar is. Dat duurt nog zo'n vijf jaar.

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