Man (81) rijdt vrouw (91) aan in Waalwijk: Rijbewijs afgepakt

De 81-jarige automobilist die donderdagmiddag een 91-jarige fietsster aanreed, is zijn rijbewijs kwijt. Dat meldt de politie vrijdag. Het ongeluk gebeurde op de parkeerplaats van de Nettorama aan de Burgemeester Verwielstraat in Waalwijk. De vrouw kwam hard ten val en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Kort daarvoor had de man met zijn auto al een geparkeerde auto geschampt. Hij wachtte vervolgens op de eigenaar om de schade af te handelen.

Botsing

Toen de 81-jarige daarna de parkeerplaats wilde verlaten, ging het opnieuw mis. Hij reed de 91-jarige vrouw van haar fiets. Ze liep onder meer verwondingen aan haar hoofd op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft het rijbewijs van de bestuurder ingenomen. Ook wordt onderzocht of hij nog geschikt is om auto te rijden. Het is niet duidelijk hoe het nu met de fietsster is.