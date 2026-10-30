Dit weekend de weg op? Deze snelwegen gaan dicht voor werkzaamheden

Moet je dit weekend de weg op in Brabant? Dan is de kans groot dat je terechtkomt tussen pylonen, omleidingen en matrixborden. Delen van de A27, A58, A50 en A65 gaan dicht vanwege werkzaamheden.

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. Op zaterdag kunnen weggebruikers nog doorrijden tot knooppunt Bankhoef. Op zondag begint de afsluiting al bij knooppunt Paalgraven.

Zo gaat de A50 vrijdag vanaf negen uur 's avonds dicht tussen knooppunt Bankhoef en afrit Volkel, in de richting van Den Bosch en Eindhoven. Rijkswaterstaat waarschuwt voor ongeveer veertig minuten extra reistijd.

A58 tussen Tilburg en Breda gaat deels dicht

Ook rond Breda is er dit weekend flinke verkeershinder. De A58 wordt afgesloten vanwege problemen met de wapening van viaduct Royaaldreef. Dit weekend wordt aanvullend onderzoek gedaan om te bepalen wat er nodig is om het viaduct te herstellen.

De A58 is afgesloten tussen knooppunt Sint Annabosch en knooppunt Galder. Verkeer richting Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen wordt omgeleid. Weggebruikers moeten daar rekening houden met ongeveer een uur extra reistijd. Omrijden kan via de A27 en de A59.

Ook op de lokale wegen kan het daardoor druk worden. De werkzaamheden aan de A58 duren tot dinsdagochtend. Vooral tijdens de maandagochtendspits kan dat voor extra vertraging zorgen. Ook de op- en afrit Bavel is gesloten voor verkeer vanuit Tilburg.

Bomen kappen

Ook de A65/N65 tussen Tilburg en Den Bosch gaat flink op de schop. Bomen en heggen langs de weg worden gekapt of gesnoeid en er wordt groot onderhoud uitgevoerd. De weg is tussen Tilburg en Vught, in de richting van Den Bosch, afgesloten tot maandagochtend.

Wie dit weekend vanuit Brabant richting Utrecht wil, kan de A27 beter mijden. De snelweg is opnieuw in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Wie toch die kant op moet, moet rekening houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Omrijden kan via de A12 en de A2.