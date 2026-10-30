Vrouw zwaargewond na aanrijding, politie is gevluchte auto op het spoor

De politie heeft de auto in beeld die donderdagavond betrokken was bij de aanrijding van een vrouw op de Van Galenstraat in Helmond. De fietsster kwam hard ten val en raakte ernstig gewond. De bestuurder ging er na het ongeluk vandoor.

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De zwaargewonde vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Vrijdag laat een woordvoerder van de politie weten dat er "zicht is op de betrokken auto". Er is nog niemand aangehouden en het onderzoek loopt nog.

Getuigen

De politie is nog altijd op zoek naar getuigen en camerabeelden van zowel voor als na de aanrijding. Op de fiets zou ook een tweede vrouw hebben gezeten. Zij zou na het ongeluk zelfstandig naar huis zijn gegaan. Het is niet duidelijk of ook zij gewond is geraakt.