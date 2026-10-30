Huisarts bang voor cel, maar OM eist hogere straf voor misbruik patiënte

De voormalige huisarts Pieter S. (68) uit Budel is doodsbang om de gevangenis in te gaan. Hij vreest dat hij zich daar niet staande kan houden en ziet enorm op tegen het verlies van zijn vrijheid. Maar waar de arts vrijdag bij het gerechtshof in Den Bosch inzette op een mildere straf voor het jarenlang seksueel misbruiken van een kwetsbare patiënte, kreeg hij juist een harde boodschap van justitie.

Cor Bouma Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De advocaat-generaal eiste drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. En dat betekenen dat hij twee jaar daadwerkelijk de gevangenis in zou moeten, terwijl de rechtbank hem eerder 'maar' vijftien maanden oplegde. "Ik heb angst voor de gevangenis, het leven daar en hoe ik me daar kan handhaven", vertelde de gepensioneerde huisarts aan de raadsheren van het gerechtshof. "Het idee om zo lang mijn vrijheid kwijt te zijn, daar zie ik enorm tegenop." S. erkende volmondig dat hij tussen 2016 en 2019 een patiënte heeft misbruikt die vanwege haar autisme en psychische voorgeschiedenis bijzonder kwetsbaar was. De 22 jaar jongere vrouw woonde begeleid en had eerder seksueel misbruik meegemaakt. "Ik ben absoluut bereid verantwoordelijkheid te nemen, maar ik heb grote moeite met een lange celstraf", legde hij de reden van het hoger beroep uit. Hij vertelde hoe gesprekken met de patiënte langzaam veranderden in een vriendschap, vervolgens in verliefdheid en een relatie en dat toen ook de seksuele handelingen begonnen. 'Veel verder over grenzen gegaan dan ik realiseerde'

Inmiddels kijkt hij heel anders naar zijn omgang met de patiënte. "Ik ben veel verder over mijn grenzen heen gegaan dan ik me bij de rechtszaak realiseerde. Ik zag de relatie toen als gelijkwaardig, maar zie nu dat dat niet zo was."

Vooral de traumatische gevolgen voor de vrouw zegt hij eerder onvoldoende te hebben begrepen. S. is inmiddels uitgeschreven als arts en mag zich van de tuchtcommissie ook nooit meer als arts registreren. Pieter S. hoopt dat het hof begrip heeft voor zijn vrees voor de gevangenis, maar toen de advocaat-generaal aan het woord kwam, bleef er vast een stuk minder van die hoop over. De advocaat-generaal had geen enkel begrip voor het verzoek om een mildere straf. Volgens haar ging het de huisarts niet om liefde, maar om lust en het bevredigen van zijn eigen behoeften. "Meneer wil er makkelijk mee wegkomen", oordeelde ze. De arts had volgens haar misbruik gemaakt van het vertrouwen van een kwetsbare vrouw met de geestelijke leeftijd van een kleuter, die tegen hem opkeek. 'Vertrouwen geschaad'

De advocaat-generaal zei de angst van S. voor de gevangenis te begrijpen, juist door zijn leeftijd en de aard van het misdrijf, wat niet erg gewaardeerd wordt in de gevangenis. Maar dat mocht volgens haar niet doorslaggevend zijn. "We kunnen er niet omheen. Het gaat om vertrouwen in een arts en dat heeft hij beschaamd." Ook de zwangerschap van de patiënte, die eindigde in een miskraam, rekende ze hem zwaar aan. Een huisarts die jarenlang op deze manier misbruik maakt van een patiënt zonder daarvoor de gevangenis in te moeten, zou volgens haar niet aan de maatschappij uit te leggen zijn. De vrouw liet via Slachtofferhulp weten diep geraakt te zijn door het hoger beroep. Ze had verwacht dat de huisarts zijn straf zou accepteren, zoals hij zei tijdens de rechtszaak. "Dat jij die straf te hoog vindt, vind ik absurd", liet ze voorlezen. "Ik wil maar één ding: rust en nog eens rust en jou nooit meer zien." 'Grote fouten gemaakt'

Volgens de advocaat van Pieter S. ziet de voormalige huisarts nu echt wel in dat dat hij fout zat en dat hij dit nooit meer zal doen. "Hij heeft grote fouten gemaakt en daar hoort een straf bij", zo wist hij ook wel. Maar volgens de advocaat zijn een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf en eventuele bijzondere voorwaarden genoeg voor een man die zijn fouten erkent. Hij vond het menselijk wat de huisarts was overkomen. "Hij had het gevoel dat zij hem ook kon helpen toen hij het thuis moeilijk had, hoe fout dat achteraf ook bleek te zijn." De uitspraak in deze beroepszaak is op 13 november.