Deze megabatterijen moeten een heel dorp behoeden voor winter zonder stroom

In het groene buitengebied van Reusel staan sinds kort vijf containers met grote mobiele batterijen, die ervoor moeten zorgen dat de inwoners en bedrijven op koude winterse dagen niet zonder stroom komen te zitten. En dat is pure noodzaak, omdat het elektriciteitsnet in Reusel de maximale grens heeft bereikt. Hierdoor bestaat de kans op stroomtekort en overbelasting, volgens netbeheerder Enexis.

Karin Kamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het stroomnet in de regio Reusel staat onder druk, aldus Robert Aerts, strategisch adviseur bij Enexis. "Op koude dagen, vooral in de ochtend en avond, is de vraag naar elektriciteit hoger dan de capaciteit die het net op dat moment kan leveren", vertelt hij. En dat kan voor ingrijpende problemen zorgen. "In het slechtste scenario zouden we preventief moeten afschakelen, om zo grotere schade op het elektriciteitsnetwerk of brand te voorkomen", vertelt Aerts. "Het gaat om een flink gebied. Het grootste station dat de Kempen-gemeenten voedt, staat in Hapert."

Deze krachtpatser houdt de inwoners van Reusel de komende winter warm (foto: Karin Kamp).

Om het stroomnet in de Kempen overeind te houden, zet de netbeheerder voorlopig in op een noodoplossing, met de plaatsing van de mobiele batterijmodules aan de Wijer in Reusel. Vijf flinke exemplaren zijn het, met een vermogen van 1.75 megawatt, wat gelijk staat aan stroom voor ongeveer duizend huishoudens. De batterijen vangen de pieken op het stroomnet op. "Zo verkleinen we de kans op stroomuitval voor de huishoudens en bedrijven hier in de omgeving", zegt Aerts. "De inwoners van Reusel kunnen met kerst met een gerust hart allemaal gaan gourmetten", lacht hij. Wethouder Frank Rombouts is blij met de tussentijdse oplossing. "We wisten dat er stroompieken waren die voor problemen konden gaan zorgen. Daarom hebben we alles op alles gezet om de vergunning voor de batterijen zo snel mogelijk rond te krijgen. Het gaat per slot van rekening om onze inwoners en we willen boven alles voorkomen dat zij in de kou komen te zitten."

De mobiele batterijsystemen staat tijdelijk in het buitengebied van Reusel (foto: Karin Kamp).

Het is voor het eerst dat de mobiele batterijsystemen worden geplaatst in Brabant. Ze worden alleen ingezet waar het echt nodig is. De batterijen zijn niet bedoeld voor het aansluiten van nieuwe huishoudens en bedrijven, benadrukt Aerts. Tot uiterlijk eind maart zullen de batterijsystemen blijven staan. In de tussentijd werkt Enexis aan een nieuw transportverdeelstation, een paar honderd meter verderop. Dit verdeelstation zorgt straks voor een structurele uitbreiding van de stroomcapaciteit in Reusel.