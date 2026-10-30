Kletsnat weer, maar hier blijft water uit de sloten halen verboden

In het Dommelgebied mag nog altijd geen water uit beken en sloten worden gehaald. Het zogenoemde onttrekkingsverbod blijft dit jaar ook na 1 november gelden, omdat het in 2026 te lang droog is geweest, zegt Waterschap De Dommel.

Romee Lutterop Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is moeilijk voor te stellen na de flinke regenbuien van de afgelopen week, maar de waterstand is veel te laag. Een korte piek is niet genoeg, volgens Waterschap De Dommel. "Natuurlijk herstelt één nat weekend of een weekje regen niet een lange droge periode", legt woordvoerder Mado Ruijs uit. Lang verbod

Dit jaar is de droogteperiode erg lang. Ook in eerdere jaren kwam er een onttrekkingsverbod in de zomer, maar die bleef nog niet eerder zo lang duren.

Volgens Waterschap De Dommel zijn zulke verboden nu vaker nodig om planten en dieren te beschermen. Ze gelden voor een groter gebied dan in vorige jaren. Het waterschap zegt dan ook dat het verbod dit jaar langer gaat duren dan vorig jaar. In 2025 werd het verbod op 4 november opgeheven.

Besproeien mag niet Tijdens het verbod mag er geen water uit beken, sloten of ander oppervlaktewater worden opgepompt. Boeren mogen dat water bijvoorbeeld niet gebruiken om hun gewassen water te geven en sportclubs niet voor het besproeien van velden.