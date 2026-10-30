Kletsnat weer, maar hier blijft water uit de sloten halen verboden
In het Dommelgebied mag nog altijd geen water uit beken en sloten worden gehaald. Het zogenoemde onttrekkingsverbod blijft dit jaar ook na 1 november gelden, omdat het in 2026 te lang droog is geweest, zegt Waterschap De Dommel.
Het is moeilijk voor te stellen na de flinke regenbuien van de afgelopen week, maar de waterstand is veel te laag. Een korte piek is niet genoeg, volgens Waterschap De Dommel. "Natuurlijk herstelt één nat weekend of een weekje regen niet een lange droge periode", legt woordvoerder Mado Ruijs uit.
Lang verbod
Dit jaar is de droogteperiode erg lang. Ook in eerdere jaren kwam er een onttrekkingsverbod in de zomer, maar die bleef nog niet eerder zo lang duren.
Volgens Waterschap De Dommel zijn zulke verboden nu vaker nodig om planten en dieren te beschermen. Ze gelden voor een groter gebied dan in vorige jaren. Het waterschap zegt dan ook dat het verbod dit jaar langer gaat duren dan vorig jaar. In 2025 werd het verbod op 4 november opgeheven.
Besproeien mag niet
Tijdens het verbod mag er geen water uit beken, sloten of ander oppervlaktewater worden opgepompt. Boeren mogen dat water bijvoorbeeld niet gebruiken om hun gewassen water te geven en sportclubs niet voor het besproeien van velden.
"De Dommel is een van de weinige waterschappen dat bijna volledig afhankelijk is van regenwater en geen water van buiten kan aanvoeren", vertelde communicatieadviseur Sanne Langenhuizen al in september.
Daarom is het nodig om overlevingswater naar beken en sloten te blijven pompen om te voorkomen dat ze compleet droogvallen. "Pas vorig weekend konden de laatste pompen uit", zegt Ruijs nu. "Dat zegt genoeg over de droogte."
Er wordt de komende tijd weinig regen verwacht, waardoor een snelle opheffing van het verbod er niet in zit.