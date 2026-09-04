Regen zorgt langzaam voor herstel, maar Brabantse grond blijft te droog
De regen van de afgelopen weken zorgt voor voorzichtig herstel van de droogte in Brabant. Maar op de hoge zandgronden is het nog altijd te droog: in grote delen van de provincie blijft het daarom verboden om water uit sloten en beken te halen. Andere maatregelen tegen de droogte worden inmiddels wel voorzichtig afgebouwd.
In het hele gebied van Waterschap de Dommel, in het midden en zuidoosten van de provincie, geldt nog altijd een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uit beken en sloten. Volgens het waterschap staan zowel de grondwaterstanden als de afvoer van beken nog op een te laag niveau.
"De Dommel is een van de weinige waterschappen dat volledig afhankelijk is van regenwater en geen water van buiten kan aanvoeren", vertelt woordvoerder Sanne Langenhuizen. Of de droogte verder afneemt, hangt daarom af van hoeveel neerslag er dit najaar nog valt.
Kwetsbare beken herstellen langzaam
Wel wordt één droogtemaatregel langzaam afgebouwd. In vijf kwetsbare beken pompte het waterschap de afgelopen maanden extra water om te voorkomen dat ze droogvielen. Daarmee moesten planten en dieren worden beschermd. Een van die beken is vorige week van de pomp gehaald, omdat de regen voor voldoende stroming heeft gezorgd. "Bij een tweede beek kan dat binnenkort ook gebeuren. Voor de andere beken blijft de pomp voorlopig nog draaien", vertelt Langenhuizen.
Bij Waterschap Aa en Maas in het oosten van de provincie is het bijpompen van water in alle drie de kwetsbare beken vorige week beëindigd. Ook werd vorige week een onttrekkingsverbod in een klein poldergebied boven Den Bosch opgeheven.
Toch geldt in ongeveer driekwart van het werkgebied nog altijd een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uit sloten en beken. "Er moet nog meer regen vallen voordat we kunnen nadenken over het intrekken van die verboden", zegt droogtecoördinator Jos Kruit.
Zandgronden te droog
In het gebied van Waterschap Brabantse Delta, van Tilburg tot Bergen op Zoom, is ook een deel van de maatregelen afgeschaald. In verschillende poldergebieden, boven Kaatsheuvel, Breda en Roosendaal, gelden geen onttrekkingsverboden meer, omdat er weer voldoende water beschikbaar is. Maar op de hogere zandgronden, van Kaatsheuvel tot Hoogerheide tot de Belgische grens, geldt nog steeds een totaalverbod op het onttrekken van oppervlaktewater. "Daar is het nog te droog", zegt woordvoerder Ben Brands.
Alle drie de waterschappen verwachten dat de verboden tot 1 november blijven gelden, al hangt dat af van het weer in de komende weken. "Als het eerder kan, zullen we dat doen", zegt Kruit. De regen van afgelopen week heeft volgens de waterbeheerders langzaam het herstel van de droogte in gang gezet. In beekdalen en laaggelegen gebieden stijgen de waterstanden alweer richting normale niveaus, maar op de hogere zandgronden blijft het grondwater nog achter.
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