Droogte dwingt waterschap tot uitzonderlijke maatregel: 'Grenzen bereikt'

Het is in Midden- en West-Brabant nu zó droog dat niemand overdag nog water uit beken en sloten mag halen. Volgens Waterschap Brabantse Delta is dat een uitzonderlijke, maar nodige maatregel: "Dit verbod laat zien dat de grenzen van het waterverbruik zijn bereikt."

"Het regent te weinig , de sneeuwvoorraad in de Alpen is laag en het blijft warm", somt een woordvoerder van Brabantse Delta de redenen voor het verbod op. "Daardoor is de waterstand van de Maas en de Rijn laag en stroomt er minder water de polders in."

Dinsdag om negen uur 'smorgens is het urenverbod van Waterschap Brabantse Delta ingegaan. Het verbod houdt in dat iedereen tussen negen uur 's morgens en negen uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren in het gebied mag halen.

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Blauwalg in rivieren voorkomen Het waterschap ziet tegelijkertijd dat de vraag naar water hoog blijft. "Het wordt daardoor steeds lastiger om genoeg water aan te voeren. Dat kan problemen veroorzaken voor de landbouw en de natuur."

Volgens het waterschap moet er bijvoorbeeld water in sloten en beken blijven stromen om zo blauwalg te voorkomen. Want als die alg eenmaal in het water zit, moet het waterschap de toevoer naar polders sluiten. En dan kan daar óók geen water meer uitgehaald worden.

Overdag meeste water gebruikt

Waarom dan specifiek zo'n verbod voor alleen overdag? "Overdag is de vraag naar water het grootst. Door het gebruik in die uren te beperken, krijgt het watersysteem de tijd om zich te herstellen en kan de waterstand weer stijgen", legt de woordvoerder uit.

Ook is het volgens het waterschap beter om in de avond en nacht je gewassen te beregenen. Dan staat er vaak minder wind en verdampt het water minder snel, waardoor de bodem het water beter kan opnemen.

Er zijn trouwens een paar uitzonderingen op het verbod. Je mag wel nog steeds water uit sloten gebruiken voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee en voor het blussen van branden en het vullen van spuitwagens.

Advies: ben zuinig met water

"We proberen als waterschap het water dat er nog is zo eerlijk mogelijk te verdelen", voegt dijkgraaf Joris Bengevoord toe. "Dat doen we binnen de mogelijkheden die we hebben. Dit urenverbod laat zien dat de grenzen van het waterverbruik bereikt zijn."

De woordvoerder zegt dat de maatregel uitzonderlijk is en jaren geleden voor het laatst werd genomen. Ondertussen blijft het advies aan inwoners en bedrijven om zo weinig mogelijk water te gebruiken. Het is nog niet bekend tot wanneer het verbod gaat gelden.

Ook op andere plekken in Brabant is het opletten qua onttrekkingsverboden. In het gebied van waterschap De Dommel mag je nergens meer water uit sloten of beken halen, behalve uit de Dommel. Op bepaalde plekken in het gebied van waterschap Aa en Maas gelden ook verboden.