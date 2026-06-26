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Water oppompen om akkers te beregenen mag bijna nergens meer door de hitte

Vandaag om 12:48 • Aangepast vandaag om 13:07
Voor beregening mag in delen van West- en Midden-Brabant geen water meer worden gepompt uit oppervlaktewater. (Foto: Waterschap Brabantse Delta)
Voor beregening mag in delen van West- en Midden-Brabant geen water meer worden gepompt uit oppervlaktewater. (Foto: Waterschap Brabantse Delta)

Waterschap De Dommel breidt vanaf zaterdag het oppompverbod uit. Dat betekent dat er geen water mag worden opgepompt om bijvoorbeeld akkers te beregenen. 

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

Door het warme weer verdampt water en dalen de waterpeilen snel. Alleen uit de Dommel mag nog water worden opgepompt.

Waterschappen nemen vooral in het zuiden van het land maatregelen vanwege de hitte. Ook waterschap Brabantse Delta, dat het westelijk deel van Brabant beheert, heeft op verschillende plekken een onttrekkingsverbod ingesteld.

Vorige maand maakte de provincie ook al strengere regels voor beregening bekend in de stijd tegen de droogte. 

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