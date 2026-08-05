Waterschappen zijn door maatregelen tegen droogte heen: de rek is eruit

Drie waterschappen in Brabant hebben geen maatregelen meer achter de hand om de droogte te bestrijden. Brabantse Delta bijvoorbeeld zegt alle mogelijke maatregelen te hebben genomen om het waterpeil op niveau te houden. "De opties voor wat we nog meer kunnen doen, raken op", zegt het waterschap.

Het naburige waterschap De Dommel zegt ook geen maatregelen meer achter de hand te hebben. "We kunnen geen water maken en wachten met smart op regen." De Dommel roept inwoners op zuinig te zijn met water. "Elke druppel die niet wordt gebruikt, is een bespaarde druppel. Hergebruik het water uit je zwembadje, bijvoorbeeld voor de planten." In het oosten van Brabant is de situatie niet veel beter. Een woordvoerder van Waterschap Aa en Maas geeft aan dat ze 'niet aan meer knoppen kunnen draaien'. "Veel mensen associëren het warme weer met zwemmen en barbecuen. Maar terwijl ze dit doen is er onder hun voeten een watercrisis gaande."

Volgens een woordvoerder van de overkoepelende Unie van Waterschappen (UvW) geldt deze situatie vooral voor gebieden met hoge zandgronden, waar geen aanvoer van water vanuit de grote rivieren mogelijk is. "Waterschappen kunnen daar nu eenmaal niet ineens een hoeveelheid water bij toveren. Ze hebben hun instrumenten uitgespeeld en alles uit de kast getrokken, zoals het instellen van onttrekkingsverboden." Onttrekkingsverboden

Op steeds meer plekken in Brabant mag je geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Op sommige locaties geldt dat verbod al sinds dit voorjaar. In Midden- en West-Brabant mag overdag bijvoorbeeld geen water meer uit beken worden gepompt. Ook in de rest van de provincie zijn op verschillende plekken onttrekkingsverboden van kracht. Uitzonderlijke maatregel

Rijkswaterstaat nam gisteren nog een uitzonderlijke maatregel. Vanaf dinsdag gaan de schuiven van de Marksluis in Oosterhout open om extra water naar de Mark te laten stromen. Dat gebeurt op verzoek van waterschap Brabantse Delta, dat daarmee de waterkwaliteit in de rivier wil beschermen tijdens de aanhoudende droogte. Door het openzetten van de schuiven stroomt extra water vanuit het Markkanaal de Mark in. Die extra aanvoer moet ervoor zorgen dat het water blijft bewegen. Stilstaand water biedt namelijk meer kansen voor de groei van blauwalgen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Waterschap Rivierenland, dat gaat over de gemeente Altena, laat weten nog opties te hebben om maatregelen te nemen tegen de droogte. Wat voor maatregelen dit precies zijn, is niet duidelijk.