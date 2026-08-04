Uitzonderlijke maatregel in strijd tegen droogte: Marksluis moet open

Rijkswaterstaat zet vanaf dinsdag de schuiven van de Marksluis in Oosterhout open om extra water naar de Mark te laten stromen. Dat gebeurt op verzoek van waterschap Brabantse Delta, dat daarmee de waterkwaliteit in de rivier wil beschermen tijdens de aanhoudende droogte. Een vergelijkbare maatregel werd voor het laatst genomen in 2022. "Dit is een uitzonderlijke maatregel", zegt het waterschap.

Door het openzetten van de schuiven stroomt extra water vanuit het Markkanaal de Mark in. Die extra aanvoer moet ervoor zorgen dat het water blijft bewegen. Stilstaand water biedt namelijk meer kansen voor de groei van blauwalgen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Mogelijkheden raken op

Volgens waterschap Brabantse Delta worden momenteel alle beschikbare middelen ingezet om de waterkwaliteit op peil te houden. Eerder werden al een urenverbod en andere onttrekkingsverboden ingesteld om water vast te houden. Toch blijken die maatregelen niet voldoende om stroming in het watersysteem te behouden. Met het openen van de Marksluis worden volgens het waterschap vrijwel de laatste beschikbare opties benut.