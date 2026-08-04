Uitzonderlijke maatregel in strijd tegen droogte: Marksluis moet open
Rijkswaterstaat zet vanaf dinsdag de schuiven van de Marksluis in Oosterhout open om extra water naar de Mark te laten stromen. Dat gebeurt op verzoek van waterschap Brabantse Delta, dat daarmee de waterkwaliteit in de rivier wil beschermen tijdens de aanhoudende droogte. Een vergelijkbare maatregel werd voor het laatst genomen in 2022. "Dit is een uitzonderlijke maatregel", zegt het waterschap.
Door het openzetten van de schuiven stroomt extra water vanuit het Markkanaal de Mark in. Die extra aanvoer moet ervoor zorgen dat het water blijft bewegen. Stilstaand water biedt namelijk meer kansen voor de groei van blauwalgen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier.
Mogelijkheden raken op
Volgens waterschap Brabantse Delta worden momenteel alle beschikbare middelen ingezet om de waterkwaliteit op peil te houden. Eerder werden al een urenverbod en andere onttrekkingsverboden ingesteld om water vast te houden.
Toch blijken die maatregelen niet voldoende om stroming in het watersysteem te behouden. Met het openen van de Marksluis worden volgens het waterschap vrijwel de laatste beschikbare opties benut.
De maatregel werd voor het laatst ingezet in de zomer van 2022, toen langdurige droogte ook al leidde tot problemen met de waterkwaliteit en het behouden van voldoende stroming in de Mark. Ook toen werd extra water ingelaten om de gevolgen van de droogte te beperken.
Gevolgen scheepvaart
Het besluit heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. Omdat de schuiven een groot deel van de dag openstaan om zoveel mogelijk water aan te voeren, kunnen schepen minder vaak gebruikmaken van de sluis.
Op vaste momenten wordt de extra wateraanvoer tijdelijk verminderd of stopgezet, zodat schepen de sluis kunnen passeren. Rijkswaterstaat zegt de situatie voortdurend te monitoren en zoekt naar een balans tussen voldoende wateraanvoer voor de Mark en een goede doorstroming van het scheepvaartverkeer.
Sterkere stroming
Door de maatregel stroomt er straks tussen de 3 en 4 kubieke meter water per seconde de Mark in. Dat komt neer op 3.000 tot 4.000 liter per seconde. Volgens Rijkswaterstaat is dat vergelijkbaar met een olympisch zwembad dat in een kwartier wordt gevuld.
De extra wateraanvoer zorgt wel voor een sterke stroming rondom de Marksluis. Die kan volgens Rijkswaterstaat gevaarlijk zijn. Zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen is altijd al verboden, maar het waterschap benadrukt dat het door de sterkere stroming nu extra gevaarlijk is om daar te zwemmen.