Droogte dwingt waterschap tot actie: geen water meer uit deze beken

Waterschap Brabantse Delta heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid. In het zuidelijke deel van West- en Midden-Brabant mag nu helemaal geen water meer gehaald worden uit een aantal beken.

Het water mag nog wel worden gebruikt als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en vullen van spuitmachines. Volgens een woordvoerder van het waterschap zijn deze maatregelen nodig vanwege de aanhoudende droogte en warmte . Het waterpeil daalt, ook omdat aanvoer van water amper mogelijk is.

Het gaat om een totaalverbod voor de Aa of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever. Het is dus niet toegestaan om water uit deze beken te halen.

Eerder al 'bijzondere' maatregel ingesteld

Een kleine drie weken geleden stelde Brabantse Delta al een urenverbod in, een 'bijzondere maatregel' die in 2022 het laatst werd genomen. Dit urenverbod houdt in dat inwoners en bedrijven tussen negen uur 's ochtends en negen uur 's avonds geen water halen uit sloten, beken en rivieren om bijvoorbeeld hun tuinen en gewassen te besproeien. Het urenverbod is nu dus uitgebreid voor de Aa of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever.

De zogeheten kapitaalintensieve teelt, denk aan de teelt van fruitbomen, had een uitzondering voor bepaalde beken. Maar die uitzondering is nu ook ingetrokken.

Waterkwaliteit

Handhavers controleren dagelijks of iedereen zich aan de maatregelen houdt. Volgens het waterschap gebeurt dat in het algemeen goed. De controleurs hebben zeven keer een last onder dwangsom opgelegd, om overtreders te dwingen zich aan de regels te houden.

Daarna werd geen overtreding meer geconstateerd. "Dit laat zien dat de handhaving werkt en dat de meeste watergebruikers de maatregelen serieus nemen."

Waterschappen, waaronder die in Brabant, hebben de afgelopen weken het gebruik van oppervlaktewater steeds verder naar beneden gebracht. Ze doen dit onder meer om schade aan de oevers en de natuur te voorkomen. Als het peil in sloten en beken te ver zakt, gaat de waterkwaliteit ook achteruit.