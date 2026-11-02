Omstreden hondenfokker vecht sluiting aan met vergunning uit 1982

De hondenfokker uit Best die februari volgend jaar op last van de gemeente moet stoppen, probeert zijn fokkerij met een nieuwe vergunning te redden. Hij wil toestemming voor het houden van maximaal 110 honden, maar volgens de gemeente is zijn fokkerij al ruim veertig jaar in strijd met het bestemmingsplan. Opvallend is dat de fokker een oude vergunning heeft laten zien die de gemeente niet in haar eigen administratie kan terugvinden.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De fokker kwam in het nieuws toen Omroep Brabant berichtte over meerdere misstanden binnen zijn bedrijf. Inmiddels is duidelijk dat de fokker in februari moet stoppen met zijn huidige hondenfokkerij- en -houderij. Volgens de gemeente past een hondenbedrijf namelijk niet binnen het bestemmingsplan. Maar na boetes van de gemeente eerder dit jaar vroeg de fokker alsnog een vergunning aan voor een hondenfokkerij. De fokker is het niet eens met de gedwongen sluiting. “Ik zit hier al honderden jaren met honden”, liet hij eerder weten. Dat zijn fokkerij daar al jaren zit, staat niet ter discussie. Uit stukken komt naar voren dat de fokkerij sinds ten minste 1982 actief is op het perceel. Maar, zo stelt de gemeente, de bestemmingplannen vanaf 1982 stonden geen hondenbedrijf toe. De fokker opereert dus al ruim veertig jaar in strijd met het bestemmingsplan. Gemeente onbekend met fokkerij

Volgens de gemeente is er in die veertig jaar niet eerder ingegrepen, omdat het college niet zou weten wat er gebeurde op het perceel. Dat is opvallend, want eerder bleek uit onderzoek van Omroep Brabant dat in 2023 een ambtenaar in een interne mail schrijft over de fokkerij en beschrijft dat de activiteiten niet binnen het bestemmingsplan passen.