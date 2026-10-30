Gestolen steur van Hank is nu weer terug op zijn vertrouwde plek

Na een maand spoorloos te zijn geweest, keert de beroemdste steur van Hank weer richting huis. Het drie meter lange kunstwerk, dat elf jaar geleden op de dijk tussen de Vissershang en Werkendam werd geplaatst, werd begin van de zomer gestolen. In augustus dook de vis onverwacht weer op, aan de haak van een magneetvisser in Werkendam.

Want dat is precies wat er begin deze zomer gebeurde. De steur verdween plotseling van zijn vertrouwde plek. Wie het kunstwerk meenam en waarom, weet Baltussen nog altijd niet. "Ik heb veel nagedacht over wie het kon zijn, maar ik kan alleen bedenken dat iemand hem mooi vond en hem in de tuin wilde zetten."

"Hij is terug, gelukkig wel", vertelt kunstenaar Juul Baltussen (67). Na een restauratie, mét ingebouwde gps-tracker, wordt hij vrijdag weer teruggezet op de dijk. "Ze kunnen hem weer meenemen, maar dan is de steur te volgen."

Dat iemand een steur van bijna drie meter lang en zo'n zestig tot zeventig kilo zwaar zomaar meeneemt, is al bijzonder. Maar de manier waarop het kunstwerk terugkwam, is misschien nog opmerkelijker.

Magneetvisser

Twee dagen na de diefstal kwam de gemeente Altena al met de vraag of hij een nieuwe steur kon maken. "Nou, dat kan ik wel", zegt hij nuchter. Maar zover kwam het uiteindelijk niet.

Op een zaterdag was Baltussen aan het werk toen plotseling zijn telefoon ging. Aan de andere kant van de lijn hing een man uit Werkendam.

"Die zei: 'Bende gij die maker van die steur?' Ik zei: 'Ja, hoezo?' Toen zei hij: 'Die heb ik net gevangen'", vertelt Baltussen. Hij begreep er destijds weinig van. "Ik zei: 'Hoezo gevangen?' Toen zei hij: 'Ja, met een magneet.'"

Een magneetvisser had het metalen kunstwerk uit het water gehaald. Waar de steur precies in het water terechtkwam en wie hem daar heeft achtergelaten, blijft een raadsel.