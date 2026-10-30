Opvallend veel volmachten bij stembureau waar Sohib H. stemmen haalde

NRC heeft opvallende cijfers gevonden over het gebruik van volmachten bij de gemeenteraadsverkiezingen in Boxtel. Het van verkiezingsfraude verdachte D66-raadslid Sohib H. haalde bij drie opeenvolgende verkiezingen telkens ongeveer de helft van zijn stemmen bij hetzelfde stembureau. Bij dat stembureau, in de wijk waar H. opgroeide, werden tijdens de laatste twee verkiezingen procentueel de meeste volmachten van heel Boxtel gebruikt.

Leon Kersten Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

NRC analyseerde daarvoor gegevens van de Politieke Academie. Vooralsnog is onduidelijk of het hoge aantal volmachten bij de verkiezingen van 2020 en 2026 een rol heeft gespeeld bij de verdenking van verkiezingsfraude. Sinds 2018 is Sohib H. raadslid voor D66 in Boxtel. Hij kwam destijds als zevende kandidaat op de lijst dankzij voorkeursstemmen in de gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 2020 kreeg hij als vijfde kandidaat zelfs de meeste stemmen van zijn fractie. Dit jaar haalde hij de derde en laatste zetel voor D66 binnen.

Dertien auto's in beslag genomen

De politie hield H. in mei al aan op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en belastingfraude. Die verdenkingen hadden betrekking op het autobedrijf van zijn vader en jongere broer. Bij die actie nam de politie dertien auto's in beslag met een gezamenlijke waarde van enkele tonnen, schrijft NRC. Daarnaast werden in drie bedrijfspanden en twee huizen telefoons, computers, administratie, contant geld en een verboden wapen meegenomen. Op basis van het onderzoek naar die spullen zijn volgens NRC de nieuwe verdenkingen ontstaan. Of de verdenking van belastingfraude nog steeds geldt, kan het OM niet zeggen. Ook de jongere broer van H. (32) wordt verdacht van witwassen. Hij zou volgens het OM hebben samengewerkt met een 45-jarige man uit Helmond. Die werd vorig jaar aangehouden omdat hij exclusieve Audi's, Lamborghini's en Mercedessen in Duitsland op naam van anderen zou hebben gezet. Zo konden de werkelijke eigenaren buiten het zicht van de autoriteiten blijven. Geschorst en vast

Vrijdag werd bekend dat Sohib H is geschorst door het landelijke bestuur van de partij. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd.