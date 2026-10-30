D66-politicus die wordt verdacht van fraude geschorst door partij

D66-raadslid Sohib H. uit Boxtel, die onder meer wordt verdacht van verkiezingsfraude, is geschorst door het landelijke bestuur van de partij. Dat laat D66 weten aan Omroep Brabant. Het voorarrest van H. is met twee weken verlengd, zo maakte de rechtbank vrijdag bekend.

Afgelopen dinsdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat H. was aangehouden op verdenking van onder meer verkiezingsfraude, ambtelijke corruptie, computervredebreuk, valsheid in geschrifte en schending van het ambtsgeheim en witwassen.



"We zijn erg geschrokken van de berichten", zegt een woordvoerder van D66 in een verklaring tegen Omroep Brabant. Eerder gaf de lokale tak van de partij nog aan niet op de zaak vooruit te willen lopen. H. is voorlopig voor drie maanden geschorst. "Zolang het proces loopt, doen we verder geen uitspraken."

Hij werkte zelf bij het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) in Utrecht. Die tak van het OM behandelt onder meer verkeerszaken en zaken rond vervoer over water en spoor.

Non-actief

H. kwam eerder dit jaar al in beeld in een onderzoek naar witwassen. Ook toen werd hij aangehouden. In dat onderzoek werden bovendien dertien dure auto's in beslag genomen. Na zijn aanhouding werd H. door het OM op non-actief gesteld.