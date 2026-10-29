Van stemmenkanon tot verdachte: de opkomst van D66'er Sohib H. in Boxtel

Van populair raadslid tot verdachte in een groot strafrechtelijk onderzoek. De 38-jarige D66-politicus Sohib H. uit Boxtel wordt verdacht van onder meer verkiezingsfraude, ambtelijke corruptie en witwassen. De afgelopen jaren bouwde hij een naam op binnen de lokale politiek, waar hij met voorkeursstemmen in de gemeenteraad werd gekozen.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte dinsdag bekend dat een 38-jarige medewerker van het Parket CVOM uit Oost-Brabant is aangehouden op verdenking van verkiezingsfraude, ambtelijke corruptie, computervredebreuk, valsheid in geschrifte en schending van het ambtsgeheim. Eerder dit jaar kwam hij volgens het OM ook in beeld in een onderzoek naar witwassen en werd hij op non-actief gesteld. Het bleek te gaan om D66-raadslid Sohib H. uit Boxtel. Voor veel mensen in Boxtel is Sohib H. geen onbekende. Hij kwam als peuter vanuit Pakistan naar Nederland en groeide op in het dorp. Al op jonge leeftijd raakte hij geïnteresseerd in de politiek. Succes met voorkeurstemmen

Binnen D66 groeide Sohib H. in korte tijd uit tot een opvallende naam. Hij werd in 2016 actief voor de partij en kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in de gemeenteraad. Bij de herindelingsverkiezingen van 2020 bleek hij populair onder kiezers. Toen stond hij op de vijfde plek van de kandidatenlijst en kreeg hij meer voorkeursstemmen dan de lijsttrekker.

Het BD omschreef H. destijds als een 'stemkanon'. Zelf schreef hij zijn verkiezingssucces toe aan zijn grote netwerk in de gemeente. "Mijn grote sociale kring en de gunfactor zijn de basis van dit succes", zei hij na de verkiezingen van 2020. "Kennelijk hebben veel mensen toch vertrouwen in mij." Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar bleef H. een van de boegbeelden van D66 in Boxtel. Hij stond op de tweede plek van de kandidatenlijst en zag zijn partij groeien van twee naar drie zetels. Of de verkiezingssuccessen van H. verband houden met de verdenking van verkiezingsfraude, is niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie doet daar tijdens het lopende onderzoek geen mededelingen over. Carrière bij de overheid

Naast zijn politieke werkzaamheden werkte Sohib H. aan een loopbaan binnen de overheid. Na zijn studie rechten aan Tilburg University trad hij in dienst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In 2023 maakte hij de overstap naar het Openbaar Ministerie. Volgens zijn LinkedIn-profiel was hij daar in opleiding tot officier van justitie. Het Openbaar Ministerie liet dinsdag weten dat de aangehouden verdachte werkzaam was bij het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), dat zich onder meer bezighoudt met veelvoorkomende verkeersovertredingen en verkeersboetes. Al eerder in beeld in witwasonderzoek

De verdenkingen tegen hem komen niet uit de lucht vallen. In mei deed de politie invallen op meerdere locaties in Boxtel in een grootschalig onderzoek naar witwassen. Daarbij werden twee mannen aangehouden en namen agenten onder meer dertien dure auto's in beslag. Inmiddels is duidelijk dat het D66-raadslid een van de twee aangehouden Boxtelnaren was. Naast witwassen wordt hij in dat onderzoek ook verdacht van valsheid in geschrifte en belastingfraude. Volgens het Openbaar Ministerie kwam H. via dat onderzoek in beeld. Het daaropvolgende onderzoek leidde uiteindelijk tot de nieuwe verdenkingen waarvoor hij deze week opnieuw is aangehouden.