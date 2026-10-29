Opgepakt raadslid Boxtel eerder aangehouden bij inval autodealer

Voor tonnen aan dure bolides werden in mei in beslag genomen bij een autodealer in Boxtel. Tegelijkertijd werden twee mannen aangehouden op verdenking van witwassen. Een van de twee was raadslid en justitiemedewerker Sohib H., meldt BD donderdag.

Deze week bracht het Openbaar Ministerie (OM) naar buiten dat een 38-jarige medewerker is aangehouden op verdenking van corruptie, computervredebreuk, schending van het ambtsgeheim, valsheid in geschrifte en verkiezingsfraude. Dat laatste houdt verband met 'een politieke functie' die de man bekleedde naast zijn werk bij het OM.

De krant achterhaalde dat het om Sohib H. gaat. Hij is meermalen met voorkeursstemmen in de Boxtelse gemeenteraad gekozen voor D66 en zit daar nu nog in.

Bij het OM werkte hij bij het parket CVOM in Utrecht, op een afdeling die zich bezighoudt met veelvoorkomende verkeersovertredingen. H. presenteert zichzelf op LinkedIn als officier van justitie in opleiding.

Groot witwasonderzoek

In mei werden H. en een andere man uit Boxtel opgepakt opgepakt in een groot witwasonderzoek. Bij doorzoekingen op meerdere adressen werden toen dertien dure auto's in beslag genomen, met een gezamenlijke waarde van enkele tonnen.

Naast de verdenking van witwassen wordt H. in die zaak ook verdacht van valsheid in geschrifte en belastingfraude.