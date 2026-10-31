Advertentie
Urenlang plaatselijk dichte mist in de provincie, KNMI geeft code geel af
• Aangepast
Het KNMI waarschuwde tot tien uur zaterdagochtend voor plaatselijk dichte mist in onze provincie. In dichte mist is het zicht minder dan tweehonderd meter.
De mist kan volgens het weerinstituut hinderlijk zijn voor het weg- en vliegverkeer.
Eindhoven Airport
Op Eindhoven Airport leek de overlast zaterdagochtend mee te vallen. Vrijdag veroorzaakte de mist daar wel de nodige problemen.
Advertentie
Advertentie