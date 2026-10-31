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Urenlang plaatselijk dichte mist in de provincie, KNMI geeft code geel af

Aangepast
Archieffoto: Ab Donker.
Archieffoto: Ab Donker.

Het KNMI waarschuwde tot tien uur zaterdagochtend voor plaatselijk dichte mist in onze provincie. In dichte mist is het zicht minder dan tweehonderd meter. 

Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De mist kan volgens het weerinstituut hinderlijk zijn voor het weg- en vliegverkeer.

Eindhoven Airport
Op Eindhoven Airport leek de overlast zaterdagochtend mee te vallen. Vrijdag veroorzaakte de mist daar wel de nodige problemen.

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