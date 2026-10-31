Tweedehands kerstspullen voor een prikkie: lange rij voor winkel in Nuenen

Honderden mensen stonden zaterdagochtend in de rij voor de opening van de Kerstkringloopwinkel in Nuenen. In de nieuwe winkel zijn kerstballen, pieken en engeltjes te koop voor een zacht prijsje. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar vier goede doelen.

Jacqueline uit Gastel stond al om kwart voor negen voor de deur en mocht als eerste naar binnen. “Deze gouden met engeltjes vind ik wel heel leuk”, zegt ze, terwijl ze een gouden bord met engeltjes omhooghoudt. ‘Oude meuk’

Ze heeft al meerdere oudere kerstspullen gekocht. “Want ik hou van oude meuk”, lacht ze. “Mijn huis ziet er niet uit, want ik moet opruimen. Maar ik kan niks weggooien of wegdoen. Hoe mooier, hoe beter.” Dan wordt ze wat serieuzer. “Ik vind het heel mooi wat de vrijwilligers hier doen. Mijn man is ernstig ziek”, zegt ze met een trillende stem. Negentig procent van de opbrengst gaat dit jaar naar vier doelen. Twee daarvan steunt de winkel al langer: Alpe d’HuZes, waarbij mensen fietsend of wandelend de Alpe d’Huez in Frankrijk beklimmen, en inloophuis De Eik voor mensen met kanker in Eindhoven. Nieuw dit jaar is de Powder Days Foundation. Die organiseert buitenactiviteiten voor mensen met kanker. Het vierde goede doel is Hospice Bijna Thuis Huis in Nuenen.

‘Nuenen slaat alles’

Initiatiefnemer Walther Hoeijmans is verbaasd over de lange rij. “Nuenen schrijft geschiedenis”, zegt hij. “Het is echt niet normaal hoeveel mensen buiten staan te wachten.” De afgelopen jaren zat de Kerstkringloopwinkel in winkelcentrum Woensel in Eindhoven. “Daar waren we een rijtje gewend, maar Nuenen slaat alles.”

De nieuwe kerstkringloop in Nuenen (foto: Jan Waalen).