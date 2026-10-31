Tweedehands kerstspullen voor een prikkie: lange rij voor winkel in Nuenen
Honderden mensen stonden zaterdagochtend in de rij voor de opening van de Kerstkringloopwinkel in Nuenen. In de nieuwe winkel zijn kerstballen, pieken en engeltjes te koop voor een zacht prijsje. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar vier goede doelen.
Jacqueline uit Gastel stond al om kwart voor negen voor de deur en mocht als eerste naar binnen. “Deze gouden met engeltjes vind ik wel heel leuk”, zegt ze, terwijl ze een gouden bord met engeltjes omhooghoudt.
‘Oude meuk’
Ze heeft al meerdere oudere kerstspullen gekocht. “Want ik hou van oude meuk”, lacht ze. “Mijn huis ziet er niet uit, want ik moet opruimen. Maar ik kan niks weggooien of wegdoen. Hoe mooier, hoe beter.” Dan wordt ze wat serieuzer. “Ik vind het heel mooi wat de vrijwilligers hier doen. Mijn man is ernstig ziek”, zegt ze met een trillende stem.
Negentig procent van de opbrengst gaat dit jaar naar vier doelen. Twee daarvan steunt de winkel al langer: Alpe d’HuZes, waarbij mensen fietsend of wandelend de Alpe d’Huez in Frankrijk beklimmen, en inloophuis De Eik voor mensen met kanker in Eindhoven. Nieuw dit jaar is de Powder Days Foundation. Die organiseert buitenactiviteiten voor mensen met kanker. Het vierde goede doel is Hospice Bijna Thuis Huis in Nuenen.
‘Nuenen slaat alles’
Initiatiefnemer Walther Hoeijmans is verbaasd over de lange rij. “Nuenen schrijft geschiedenis”, zegt hij. “Het is echt niet normaal hoeveel mensen buiten staan te wachten.” De afgelopen jaren zat de Kerstkringloopwinkel in winkelcentrum Woensel in Eindhoven. “Daar waren we een rijtje gewend, maar Nuenen slaat alles.”
Ook Karin uit Geldrop kwam een kijkje nemen, nadat iemand haar op de winkel had gewezen. Ze staat al even in de rij. “Ik dacht dat mensen na een half uur weer buiten zouden staan.” Maar het duurt langer dan verwacht. De winkel is een stuk groter dan voorheen, maar alleen bezoekers met een mandje mogen naar binnen. Verlaat iemand de winkel, dan krijgt de eerstvolgende in de rij het mandje.
Adrienne Hogenhuis en Cor Heuijerjans zoeken kerstspullen voor zorgcentrum Leenderhof. Ze komen hier al jaren. “We hebben zeker wat kunnen vinden”, vertellen ze lachend. “Voor 7,50 euro kun je hier iets niet laten staan. En dat doen we ook niet.”
Vintage kerstballen
Een andere bezoekster zoekt versiering voor haar carrousel met engeltjes. “Ik heb al een hele hoop bij de kassa liggen. Het gaat wel veel geld kosten. Ik hou echt van vintage kerstballen.” Mevrouw Raaijmakers uit Zijtaart komt ieder jaar even kijken en bekijkt een piek. “Vijf euro, dat valt mee.” Mirjam zoekt kleine kerstspullen om glazen potten mee te versieren. “Die geef ik weg of verkoop ik. Ik moet iets te doen hebben.”
Niet alleen mensen met een kleine beurs komen op de winkel af, ook bezoekers die meer te besteden hebben en handelaren. Ondanks de drukte is er volgens Hoeijmans nog genoeg keuze. “In het magazijn staan nog bijna honderd volle containers met spullen. Die worden iedere dag aangevuld.” De kerstspullen komen van particulieren, maar ook van scholen, bedrijven en andere organisaties. “Mensen weten ons te vinden.”