Parel gevonden in oester, maar wat is die eigenlijk waard?

Hoe weet je of je goud in handen hebt of alleen een prul? Die vraag zal brasserie Pastis in Rosmalen nu zeker bezighouden. Vrijdag vond het personeel tijdens het bereiden van oesters een parel van 4 millimeter. Mag de brasserie zich nu rijk rekenen? Volgens juwelier Rolf Korse uit Rosmalen is het op waarde schatten van zo’n parel nog knap lastig: “Je hebt ze al voor 1 euro, maar ook voor 300 euro.”

Rolf Korse van juwelierszaak Korse is gespecialiseerd in parels. Dat er nu een Rosmaals exemplaar is gevonden, vindt hij dan ook zeker bijzonder. “Parels zijn erg makkelijk te kweken. Een natuurlijk gevonden parel is daarentegen uniek en daarom zal de waarde ook hoger zijn”, legt Korse uit.

Schilders van de natuur De juwelier vertelt dat parels eigenlijk een verdedigingsmechanisme van de oester zijn. “Als er iets van vuil, wat zand bijvoorbeeld, in de oester komt, dan maakt deze daar een laagje van parelmoer omheen.” Hoe goed dat laagje lukt, bepaalt deels de waarde van de parel.

“De prijs van een parel varieert van 1 euro tot 300 euro”, vertelt Korse. “De prijs hangt af van de grootte, de glans en waar de parel vandaan komt.” Korse noemt oesters dan ook de ‘schilders van de natuur’. “Niet allemaal schilderen ze even mooi, maar als er dan net een Rembrandt tussen zit, is die veel waard.”

Maak er een sieraad van

Het taxeren van deze Rosmaalse parel is volgens Korse behoorlijk moeilijk. Hij heeft de parel zelf niet gezien, maar verwacht dat het hier meer de vraag is wat iemand ervoor overheeft. “Iemand uit Rosmalen zelf zal hier mogelijk meer voor willen betalen dan iemand die hier niet vandaan komt.” Wel is deze parel zeldzamer dan een gekweekt exemplaar.

En wat te doen met de parel? Dat is voor Korse makkelijk: “Een sieraad van maken natuurlijk. Ik vind het zonde als je de parel houdt zoals die is. Dan kan die wel mooi zijn, maar dan ligt die vooral in een kastje waar niemand hem ziet”, vertelt hij. “Het is een schilderij dat je kunt dragen.”

Dat parels natuurproducten zijn, maakt het voor Korse nog mooier. “Tuurlijk is goud ook een natuurproduct, maar dat is eerst bewerkt. Een parel niet.” Daarnaast waardeert de juwelier de manier waarop parels “hun omgeving opnemen”. “Als je iets groens draagt bij een parel, lijkt deze een groene gloed te hebben.” Met een ketting, armband of ander sieraad komt deze parel uit Rosmalen volgens Korse het beste tot zijn recht.