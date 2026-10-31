Oehoe neemt intrek op dak in Deurne, buren denken aan ontsnapt dier

Een grote oehoe houdt al dagen de bewoners van onder meer de Romeinstraat en de Emmalaan in Deurne bezig. De imposante roofvogels leven sinds de jaren negentig weer in het wild in ons land, maar meestal in rustige bossen en niet in een woonwijk. Buurtbewoners denken daarom dat het dier is ontsnapt en zoeken de eigenaar.

Albert Struik kan vanuit zijn huis goed zien waar de uil zit, schrijft Deurne Media Groep . “Hij zit eigenlijk de hele dag in een dakgoot van Huize de Romein op een soort plateautje. Ook vanuit de Tramstraat kun je hem heel goed zien zitten.” Struik denkt dat het dier al langer op dezelfde plek zit: “In elk geval deze week heeft hij er gezeten, maar vorige week heeft mijn vrouw de oehoe ook een keer ‘s nachts gehoord.”

Nachtelijke jager

Een oehoe kan tot 75 centimeter groot worden, met een spanwijdte van ruim 1,80 meter. De vogels hebben feloranje ogen en grote oorpluimen. Deze nachtelijke jagers eten middelgrote dieren zoals konijnen, ratten, duiven, kraaien en soms een jonge vos. Zoals alle uilen vliegen ze vrijwel geruisloos, dankzij de speciale bouw van hun vleugels.

De oehoe op Huize de Romein is volgens Struik in elk geval geen jonge vogel: “Ik schat dat hij wel 60 centimeter groot is.” Struik had op de website van Deurne Media Groep gelezen dat in januari van dit jaar eenzelfde soort vogel werd vermist in de Jan Vermeerstraat in Deurne. Hij dacht dat het misschien om dezelfde oehoe ging. “Toen werd een 15-jarige uil met de naam Coco vermist.”

Extra buurman

Dat klopt niet, blijkt bij navraag bij meldpunt Amivedi. “Die vermissing is al opgelost. Die uil staat niet meer als vermist gemeld in ons systeem”, vertelt een medewerker.

Struik en andere buurtbewoners hebben er dus voorlopig een extra buurman bij: “Hij zit daar gewoon heel rustig, dus wij hebben er geen last van. Maar ik kan me voorstellen dat een mogelijke eigenaar het dier mist en ongerust is.”