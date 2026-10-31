Deze boerderij maakt omgeving blij met pompoenen: 'Heel goed jaar gehad'

Bij Herenboeren Op ‘t Lies in Breda is de pompoenoogst zo uitzonderlijk goed, dat ze niet meer weten wat ze met alle pompoenen moeten. Daarom geeft de boerderij ze gratis weg aan iedereen die wil. Tijdens een speciale halloweenactie mogen bezoekers zoveel flespompoenen meenemen als ze kunnen dragen.

“We hebben een heel mooi jaar gehad”, zegt bedrijfsleider Sven Rommers. “Wij hebben denk ik vier- à vijfduizend pompoenplanten staan. En als elke plant ook nog een pompoen extra heeft, heb je opeens heel veel.”

Gigantische houten kratten puilen uit van flespompoenen. Ernaast staan houten pallets met nog meer pompoenen. Op de achtergrond is een deel van de velden te zien waar, jawel, nóg meer pompoenen liggen.

Genoeg zon en water

Het overschot is te danken aan de hoeveelheid zon en water die de pompoenen dit jaar hebben gehad. “Alles is dol op zon, als het maar genoeg water krijgt. Dat is dit jaar gelukt.” Sven houdt een pompoen ter grootte van een onderarm vast: “En ze zijn heel lekker.”

Herenboeren is een coöperatieve boerderij. Ongeveer 250 huishoudens vormen samen de coöperatie en hebben Sven in dienst om de boerderij te laten draaien. De huishoudens helpen zelf mee met zaaien, planten en oogsten. Maar ook nadat al die leden pompoenen mee naar huis hadden genomen, bleef er een flink overschot.

Liever uitdelen

“We hebben veel gedoneerd aan de voedselbank, die hebben nu genoeg. We voeren er onze dieren mee”, somt Sven op. Toch zijn er nog steeds pompoenen over. “Een alternatief is de pompoenen omploegen, dat is goede voeding voor de bodem. Maar de pompoenen zijn zo mooi dit jaar, dan delen we ze liever uit.”

Zaterdagmiddag staan daarom grote houten bakken klaar waaruit bezoekers flespompoenen kunnen graaien. Dat doen ze enthousiast: de ene na de andere kofferbak wordt volgeladen met de crèmekleurige groenten. “Ik neem het mee voor vrienden, familie, voor mijn werk”, zegt Yolanda uit Breda. “Wij gaan er in ieder geval heel veel soep van maken.”

“Wij waren eigenlijk op zoek naar die mooi oranje pompoenen”, zegt een andere bezoeker, al graaiend in de houten bakken. Ze houdt een grote flespompoen omhoog: “Hier moet het ook wel mee lukken. Anders zijn ze lekker voor in de oven.”