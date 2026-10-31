Zelfs peuters moeten eraan geloven bij Halloween in Boxtel: ‘Hoort erbij’

Met een Halloween-tasje vol snoep in de hand wandelen tientallen jonge kinderen zaterdagavond door een mistig bos in Boxtel. Overal staan skeletten, lopen griezels rond en hangen spinnenwebben. Toch zullen de meeste kinderen hier geen trauma aan overhouden, want aan het begin van de avond zijn er alleen nog maar lieve spoken. Althans, tot zeven uur ’s avonds.

Sommige kinderen kijken voorzichtig om zich heen, anderen lopen stoer voor hun ouders uit. En hoewel de versiering er voor sommige best indrukwekkend uitziet, zijn de meeste kinderen niet echt bang. Dat heeft misschien ook te maken met al het snoep dat wordt uitgedeeld. "Ik vind het wel mooi. Ik zie monsters, maar dat zijn eigenlijk gewoon neppe monsters", zegt Vos. “Je kan snoep halen en allemaal leuke dingen doen.” Ook Yara heeft het prima naar haar zin. Met schmink op haar gezicht en een spinnenketting om haar nek loopt ze door een donkere tunnel. "Ik vind het leuk, omdat je mag rondlopen in het bos en er spoken zijn."

Voor sommige ouders is het minstens zo spannend om te zien hoe hun kinderen reageren. "Hij is best stoer, dus het valt mee met hoe spannend het is”, vertelt de moeder van Odin. “Maar ik moet vanavond nog met mijn oudste, dus we gaan zien hoe eng het dan wordt." Als onze verslaggever aan een klein jongetje vraagt of hij het een beetje eng vindt, knikt hij angstvallig. “Halloween hoort er wel een beetje bij, ik vind dat leuk”, zegt zijn vader, terwijl zijn zoon angstig naar hem toe kruipt.

"Het bloed laten we bij de kinderen achterwege."