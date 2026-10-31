PSV geeft inspiratieloos Willem II gênant pak slaag in Brabantse derby

PSV heeft zonder enige moeite de Brabantse derby naar zich toegetrokken. Willem II was zaterdagavond kansloos in het Philips Stadion, schoot in de eerste helft geen enkele keer en keert met een 7-0 nederlaag aan de broek terug naar Tilburg. Zo blijkt ook Jurgen Streppel geen wonderdokter te zijn. Ondertussen ziet PSV de koppositie weer in zicht komen.

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Jurgen Streppel besloot het in zijn eerste wedstrijd sinds zijn rentree als coach van Willem II in tegenstelling tot interim coach Adrie Koster wel helemaal om te gooien. Koster wilde focussen op drukzetten, maar dat lijkt Streppel niet van plan. Hij zette een 5-4-1 formatie neer in het Philips Stadion. Peter Bosz koos ervoor om Filip Kostic naar de bank te verplaatsen. Yarek Gasiorowski mocht daarom zijn plek op linksback overnemen. Sven Mijnans kwam terug van een schorsing en startte direct weer in de basis. PSV op voorsprong

PSV begon rustig aan de wedstrijd, maar slaagde er toch in om te scoren na twintig minuten. Een lage voorzet van Guus Til werd dramatisch weggewerkt door Mats Lemmens. De verdediger van Willem II schoot de bal in eigen zestien voor de voeten van Mauro Júnior. Vervolgens was het voor de Braziliaan een koud kunstje om af te ronden. De Tilburgers probeerden vooral tegen te houden. Dat lukte in het begin best aardig, want echt grote kansen creëerde PSV niet. Toch werd het vlak voor rust 2-0. Een corner viel voor de voeten van Guus Til, die stijlvol afmaakte met een hakje.