PSV geeft inspiratieloos Willem II gênant pak slaag in Brabantse derby
PSV heeft zonder enige moeite de Brabantse derby naar zich toegetrokken. Willem II was zaterdagavond kansloos in het Philips Stadion, schoot in de eerste helft geen enkele keer en keert met een 7-0 nederlaag aan de broek terug naar Tilburg. Zo blijkt ook Jurgen Streppel geen wonderdokter te zijn. Ondertussen ziet PSV de koppositie weer in zicht komen.
Jurgen Streppel besloot het in zijn eerste wedstrijd sinds zijn rentree als coach van Willem II in tegenstelling tot interim coach Adrie Koster wel helemaal om te gooien. Koster wilde focussen op drukzetten, maar dat lijkt Streppel niet van plan. Hij zette een 5-4-1 formatie neer in het Philips Stadion.
Peter Bosz koos ervoor om Filip Kostic naar de bank te verplaatsen. Yarek Gasiorowski mocht daarom zijn plek op linksback overnemen. Sven Mijnans kwam terug van een schorsing en startte direct weer in de basis.
PSV op voorsprong
PSV begon rustig aan de wedstrijd, maar slaagde er toch in om te scoren na twintig minuten. Een lage voorzet van Guus Til werd dramatisch weggewerkt door Mats Lemmens. De verdediger van Willem II schoot de bal in eigen zestien voor de voeten van Mauro Júnior. Vervolgens was het voor de Braziliaan een koud kunstje om af te ronden.
De Tilburgers probeerden vooral tegen te houden. Dat lukte in het begin best aardig, want echt grote kansen creëerde PSV niet. Toch werd het vlak voor rust 2-0. Een corner viel voor de voeten van Guus Til, die stijlvol afmaakte met een hakje.
Willem II schoot welgeteld nul keer in de eerste helft. Kort na rust was daar eindelijk het eerste schot van Devin Haen.
De landskampioen was echt een maatje te groot voor Willem II. In minuut 50 ontving Sergiño Dest de bal op de rechterflank. Hij gaf een uitgemeten voorzet op Mijnans, die de bal op de pantoffel nam en via de onderkant van de lat doel trof.
Maar daarmee was de gifbeker voor Willem II nog niet leeg, want enkele minuten later stond het alweer 4-0. Dit keer was Ruben van Bommel de gelukkige. Hij kopte de bal achter ex-PSV’er Maxime Delanghe.
Misser van het seizoen
Tot overmaat van ramp kwam ook nog de misser van het seizoen op naam van Willem II. Een schot van Nathan Tjoe-A-on werd in minuut 67 gekeerd door Matej Kovář, maar de rebound viel voor de voeten van Uriel van Aalst. Hij kon op vijf meter van een leeg goal inschieten, maar raakte op wonderbaarlijke wijze de lat.
Ondertussen had Ricardo Pepi zijn rentree op het veld gemaakt na blessureleed. Twintig minuten voor tijd luisterde hij zijn comeback op met een doelpunt door een bal van mede-invaller Esmir Bajraktarević in te knikken.
7-0
PSV had absoluut geen medelijden met Willem II. Kodai Sano zocht maar eens de combinatie met Ricardo Pepi en na snel spel lag de bal binnen een mum van tijd in de goal en stond het 6-0(!). Ook jongeling Shuryjano Cornecion mocht invallen van Peter Bosz. En als er dan een wedstrijd is om je eerste goal in het eerste te maken, dan was het wel deze. Zo gezegd, zo gedaan. 7-0.
Ondertussen had koploper Feyenoord eerder op de avond twee punten verspeeld tegen Fortuna Sittard en dus staat PSV nog maar twee punten achter op de koppositie. Willem II bungelt onderaan de ranglijst met twee punten uit elf wedstrijden.