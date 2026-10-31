Grootste Halloweendorp van Nederland: 6000 mensen staan doodsangsten uit

Grommende beesten met rinkelende bellen en zombies die in een doolhof je been vastpakken. In Oirschot is zaterdagavond weinig plek voor angsthazen. Meer dan 6000 bezoekers kwamen daar af op het grootste Halloweendorp van het land. Tijdens een drie kilometer lange wandeltocht werden bezoekers opgejaagd door angstaanjagende figuren en dat leverde flink wat gegil op.

"Ze blijven ons maar volgen, stop!”, schreeuwt een meisje terwijl ze probeert te ontsnappen aan een groep grommende figuren. Even verderop duikt een ander helemaal in elkaar als twee acteurs met hoorns en rinkelende bellen ze maar blijft opjagen. "Het is heel erg leuk", zegt een vrouw, al klinkt dat niet helemaal overtuigend. "Ik kom niet meer uit mijn woorden, zo eng." Ze loopt de route samen met haar nichtje. "Dit is een traditie van ons. We doen dit eigenlijk ieder jaar. Maar het is echt heel eng. We schrikken en worden geïntimideerd." Ook twee bezoekers uit België vragen zich halverwege het parcours af waarom ze hier eigenlijk aan zijn begonnen. "Eerst vonden we dit wel een goed idee", lachen de twee dames ongemakkelijk. Of ze nog verder durven? "Nee, hierom niet." Toch zijn er ook mensen die zich niet zomaar laten afschrikken. "Ik schrik niet zo gauw", zegt een jongen. Een vriend van hem heeft minder stalen zenuwen. "Die dingen zijn gewoon zo mooi en gedetailleerd, dus dat is best eng.” Direct daarna schreeuwt hij het uit.

"Er zit ergens een put waar mensen in zitten die je bij je enkels grijpen."

In zo’n tien jaar tijd is Halloween Oirschot uitgegroeid tot een gigantisch evenement. Het begon met een lampionnenoptocht, maar inmiddels is het hele dorp erbij betrokken, werken er 330 acteurs aan mee en komen er ieder jaar duizenden mensen op af. Het hele centrum van Oirschot is omgetoverd tot één groot griezelparcours. Met hekken zijn straten afgezet en bezoekers worden door een doolhof van enge taferelen geleid. Ook het oude gemeentehuis, dat leegstaat, is onderdeel van de route. Daar zijn 25 verschillende acts opgebouwd. "Vorig jaar hadden we 6000 kaartjes verkocht. Maar als we de rijen nu zien, verwachten we dat we daar wel overheen zijn gegaan", vertelt voorzitter Ruud van der Venne. "En dan zijn er ook nog mensen die zonder kaartje ertussen glippen. Dat zullen er nog een paar honderd zijn."

In het griezeldoolhof is niemand veilig

Hoewel het evenement voor veel bezoekers vooral draait om spanning en plezier, wordt er ook rekening gehouden met de leeftijd. Op een van de horrorlocaties geldt een strenge minimumleeftijd van veertien jaar. "We willen niet dat kinderen een paar nachten niet kunnen slapen", lacht Van der Venne. "Er zit bijvoorbeeld een put waar mensen in zitten die je bij je enkels grijpen." En dat het evenement aanslaat, blijkt wel uit de reacties van bezoekers. "Heel mooi gemaakt", zegt een man terwijl hij door het doolhof loopt. "Echt een aanwinst voor Oirschot dat ze dit organiseren." Voor de organisatie is dat precies waar het om draait. "Het is leuk om mensen te zien schrikken. En om zo'n enorme mensenmassa op de been te krijgen, is heerlijk."