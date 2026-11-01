Frederique (17) gaat naar Jeugd Olympische Spelen, mede dankzij Disneyfilm

Ze staat voor het avontuur van haar leven. Frederique Meijerse (17) uit Eindhoven doet deze week mee aan de Jeugd Olympische Spelen. Ze gaat niet alleen de strijd aan met handboogschutters uit de hele wereld, maar ook met de warmte in Senegal. “Ik heb deze zomer in Nederland getraind met thermo onder mijn kleding om me zo goed mogelijk voor te bereiden.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Als Frederique de Disney-film Brave nooit had gekeken, was ze misschien wel nooit gaan handboogschieten. Maar toen de nog piepjonge Eindhovense de prinses zag schieten, wilde zij dat ook graag doen. “Ik was 6 jaar en misschien dachten mijn ouders dat de wens na een week over was. Dat was niet zo.” Ze begon bij een vereniging in Geldrop en bleek talentvol. Op haar elfde sloot ze aan bij een Regionaal Trainingscentrum in Schijndel. Vier jaar later verhuisde ze naar Sportcentrum Papendal.

“Ik was pas 15 jaar, best pittig. Ineens woonde ik niet meer bij mijn ouders en broertje en zag ik mijn vriendinnen doordeweeks niet meer.” Ze wisselde van middelbare school, waar ze nu bezig is met haar examenjaar vwo. “Al met al is de verhuizing me goed bevallen. Ik kende hier al de nodige mensen.” Een sportief hoogtepunt in haar nog jonge carrière is haar deelname aan de Jeugd Olympische Spelen voor talenten tussen de 14 en 18 jaar. De Eindhovense is deze week de enige Nederlandse handboogschutter die naar Senegal vertrekt. “Mijn ploeggenote Laura van der Winkel heeft ooit meegedaan, die zei dat ik moet genieten.”

"Het is rond de 30 graden, ook 's nachts."

De Nederlandse selectie slaapt in het olympisch dorp. Geen luxe resort, maar stapelbedden op een kamer zonder airco en gedeelde badkamers. “Het is rond de 30 graden in Senegal, ook ’s nachts, en de luchtvochtigheid is hoog. Onlangs ben ik in Turkije op trainingskamp geweest om te wennen aan de warmte. Maar los van de omstandigheden lijkt me Senegal een vette plek om heen te gaan.” Het toernooi ziet de Eindhovense vooral als een leermoment. De komende jaren wil ze verder groeien richting de absolute top. Dat zal geen eenvoudig pad zijn. “Ik ben een paar keer goed op mijn bek gegaan en dat zal vaker voorkomen. Handboogschieten is een mentaal spel, je moet een slechte pijl direct uit je hoofd zetten. Ik schiet iedere week honderden pijlen, dan is het niet zo dat ik het in één keer niet meer kan. Dat zelfvertrouwen heb ik.” In het leven van Frederique staat veel in het teken van handboogschieten. Haar ultieme doel is een ticket voor de Olympische Spelen en dan het liefste een medaille. “Ik denk dat 2028 in Los Angeles nog te vroeg komt. Uitsluiten doe ik het niet, want ik ga er natuurlijk wel voor. En anders richt ik me op de Spelen van 2032.”

Brabanders in Dakar

In totaal gaan er namens Nederland zes sporters in vijf sporten naar Dakar. Onder hen is de Bossche bokster Liz Thijssen, die in actie komt in de gewichtsklasse tot 60 kilo.