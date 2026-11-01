‘Halfbakken kutje’ en 'laf links stuk vreten': burgemeester uitgescholden

"laf links stuk vreten' en "Ik communiceer niet met een half bakke kutje die op de foto gaat met asieltuig'. De Waalwijkse burgemeester Sacha Ausems besloot dit aan haar persoonlijk gerichte bericht publiekelijk te delen om grensoverschrijdende berichten niet langer onbesproken te laten. "We moeten dit niet normaal gaan vinden."

Het is de tweede keer in een paar maanden tijd dat de burgemeester besloot in te grijpen na een post op sociale media. In beide gevallen werd discriminerend gereageerd nadat zij Waalwijkers feliciteerde die genaturaliseerd waren tot Nederlander. De burgemeester besloot de reactiemogelijkheden uit te zetten vanwege de grote stroom nare berichten eronder.

Blijkbaar wilden sommigen hun frustratie toch nog kwijt. Ze stuurden persoonlijke berichten naar de burgemeester via een ander social media platform waar zij actief is. "Als deze persoon in mijn gemeente zou wonen, had ik hem uitgenodigd voor een kop koffie", zegt de Waalwijkse burgemeester. "Ik heb dat eerder gedaan en dan werd er altijd met spijt gereageerd. Mensen realiseren zich niet wat de impact is van hun bericht."

Kop koffie of niet, de burgemeester wil het voorval niet stilletjes voorbij laten gaan. "Ik wil het gesprek openen over fatsoen. Je mag een andere mening hebben, maar we zijn allemaal mensen en zo ga je niet met elkaar om. Ik vind het een eng idee als we elkaar gaan ontmenselijken. Dat is wat zo'n reactie doet."

Waar de reacties over het feliciteren van nieuwe Nederlanders snel escaleerde naar grensoverschrijdende opmerkingen als; 'Terugsturen' , "Bah...', 'Nederland is VOL! Ieder paspoort dat nu wordt gegeven, is er 1 teveel' , kon het delen van het kwetsende persoonlijke bericht op veel bijval rekenen.

Ook vorig weekend liet burgemeester Sacha Ausems op sociale media van zich horen nadat drie auto's van handhavers in brand vlogen. Dit ging waarschijnlijk om brandstichting, de burgemeester vermoedt dat ook hier ongenoegen tegen de overheid de drijfveer is geweest.

Maandag overlegt de burgemeester met haar team over hoe ze in de toekomst willen omgaan met grensoverschrijdende reacties. "Het is mij vaker afgeraden te reageren op dit soort berichten, maar ik wil met elkaar in gesprek blijven en elkaar kunnen blijven vinden ondanks andere overtuigingen."